পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল মেনে নেবে না ভারত: নরেন্দ্র মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানকে উদ্দেশ করে সতর্ক বার্তা দিয়ে বলেছেন, কোনোভাবেই পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল সহ্য করবে না ভারত। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তিনি প্রতিবেশী দেশের প্রতি কড়া অবস্থান জানান।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে মোদী বলেন, 'ভারতের পানি শত্রুর জমি সেচের কাজে ব্যবহার হয়েছে, অথচ আমার ভূমি শুকনো থেকেছে। এখন ভারত ও ভারতীয় কৃষকরা তাদের প্রাপ্য পানির অধিকার ফিরে পাবে।' তিনি স্পষ্ট করে জানান, কৃষক ও দেশের স্বার্থে ভারত আর সিন্ধু পানি চুক্তিতে সম্মত নয়।
অন্যদিকে পাকিস্তান ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সেনাবাহিনীর জন্য ‘রকেট ফোর্স কমান্ড’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ইসলামাবাদে আয়োজিত উদযাপন অনুষ্ঠানের আগমুহূর্তে এই ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। তিনি জানান, আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এই বাহিনী শত্রুকে 'সব দিক থেকে' আঘাত হানতে সক্ষম হবে।
শাহবাজ বলেন, ঐক্য, ঈমান ও শৃঙ্খলার দর্শনই পাকিস্তানকে একত্রিত করেছে, আর সেই চেতনা আজও জাতির ভিত্তি। তিনি রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে ‘চার্টার অব স্ট্যাবিলিটি’-তে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তার ভাষায়, 'এটি শুধু অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের মূল ভিত্তি। পাকিস্তানের স্বার্থে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো, বাকি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে।'
৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে জাতিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শাহবাজ মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও দেশের প্রতিষ্ঠাতাদের ত্যাগ স্মরণ করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের জন্ম শুধু মুক্তির প্রতীক নয়, বরং দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিজয়। এ সময় তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কবি আল্লামা ইকবালসহ পাকিস্তান আন্দোলনের সকল নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
সূত্র: এনডিটিভি