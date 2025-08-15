সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ আগস্ট উপলক্ষে ডিজে পার্টি ঢাবির শিক্ষার্থীদের

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৩
ছবি: সংগৃহীত

ডিজে গান বাজিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘১৫ আগস্ট’ উদযাপন করছে। এতে বিভিন্ন হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।শুক্রবার (১৫ আগস্ট) প্রথম প্রহরে ডিজে পার্টি করে উল্লাস করতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্য সেন হল ও কবি জসিম উদ্দিন হলে ডিজে গানের তালে তালে নাচে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা।

এমনকি শিক্ষার্থীরা ‘শেখ হাসিনার সালাম নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন; জয় বাংলা’ যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই’সহ নানা গান বাজিয়ে নৃত্য ও উল্লাস করে। এছাড়াও শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানও দেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে আগস্ট মাসে হলের শিক্ষার্থীদের অন্তত ৪০-৪৫টি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে হতো। তবে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান। পরে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়। স্বৈরাচার পতনের পর এ বছরের আগস্ট আমাদের জন্য ভিন্ন। বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক প্রোগ্রামে যেতে হচ্ছে না। এজন্য আমরা মুক্ত পরিবেশে আনন্দ করছি।

এ বিষয়ে মাস্টারদা সূর্যসেন হলের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী আজিজুল হক বলেন,গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৫ অগাস্ট এলেই হলে হলে শিক্ষার্থীদের ‘জোর করে’ শোক দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হতো। সেই ক্ষোভ থেকেই হলের সবাই মিলে ১৫ অগাষ্টের শোক দিবসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের গানগুলো দিয়েই উল্লাস করছে আজ।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের টানা ১৫ বছরের শাসনামলে পুরো অগাস্ট মাসজুড়ে নানা আয়োজনে স্মরণ করা হত বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিহত সদস্যদের। ১৫ অগাস্ট ছিল ‘জাতীয় শোক দিবস’, সরকারি ছুটির দিন। তবে চব্বিশের অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার ১৫ অগাস্টের জাতীয় শোক দিবসের সাধারণ ছুটি বাতিল করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দিনটি আর পালন করা হয় না।

ইত্তেফাক/এনটিএম

ঢাবি ক্যাম্পাস শোক

