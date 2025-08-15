ভুটানে নারী সাফে খেলতে যাচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৭ দল

অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে ভুটানে যাবে নারী ফুটবল দল। গতকাল বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে ২৩ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। নারী দলের কোচ পিটার বাটলার হলেও এবার তিনি দলের সঙ্গে থাকছেন না। ছুটিতে রয়েছেন। ছুটিতে থাকলেও তার পরামর্শে দল পরিচালনা করছেন কোচ মাহবুবুর রহমান লিটু এবং সহকারী কোচ আবুল হোসেন। ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সাত জন ফুটবলার রয়েছেন দলে।
অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের দল ঘোষণা দিতে বাফুফের নারী ফুটবল কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ ঢাকা ব্যাংকের কথা বলছিলেন। ঢাকা ব্যাংক সাত বছর ধরে নারী ফুটবলে পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে বাফুফের চুক্তিটা কী সেটা কখনো প্রকাশ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কিরণ বলেন, 'চুক্তির অর্থের পরিমাণ কখনো প্রকাশ করা হয় না। কারণ ব্যাংকের কিছু নিময়-কানুন রয়েছে।'
নারী খেলোয়াড়রা ম্যাচ ফি পান না। নানা সমস্যার কথা উঠে আসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। খেলোয়াড়রা তাদের প্রাপ্য না পেলেও তারা মুখ খুলেন না। চেপে রাখেন। একটা সময় নানাভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ হয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে ঢাকা ব্যাংক নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করলেও ম্যাচ ফি পান না, পাঙাশ মাছ খাওয়া বা না খাওয়ানোর কথা উঠে কেন। কিরণ বলেন, 'কখনোই পাঙাশ মাছ দেওয়া হয় না।'
এ কথা বলেই তার পাশে বসা ভুটানগামী অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাসকে জিগ্যেস করতে বলেন।' অর্পিতা মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বলেন, 'কখনো পাঙাশ মাছ খাওয়ানো হয় না।' কিরণ বলেন, ঢাকা ব্যাংক যে টাকা দেয় সেটা নারী ফুটবলের প্রশিক্ষণসহ মেয়েদের কাজে খরচ হয়। ঢাকা ব্যাংকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কিরণ। সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা ব্যাংকের প্রতিনিধি মাহবুবুর রহমান পলাশ পৃষ্ঠপোষকতার আর্থিক পরিমাণটা প্রকাশ করার ব্যাপারে জানিয়েছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নেই। জেনে জানাতে পারবেন।'
তিনি বলেন, 'নারী ফুটবল দল ভালো পারফরম্যান্স করছে। অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাবে। যাওয়ার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। আমরা ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো কীভাবে সহযোগিতা করা যায়।' ভুটানে অনুষ্ঠিতব্য অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে নেপাল, ভারত, ভুটান, বাংলাদেশ খেলবে। সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দেশ চ্যাম্পিয়ন হবে। আগামী ২০ আগস্ট বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলবে স্বাগতিক ভুটানের বিপক্ষে। ২২ আগস্ট ভারত, ২৪ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে খেলা। এভাবে পুনরায় সবার বিপক্ষে দ্বিতীয় বার খেলবে প্রত্যেক দেশ।