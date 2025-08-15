প্রথম দিনেই ২ কোটি আয় করল ‘ধূমকেতু’

অবশেষে মুক্তি পেল অভিনেতা দেব অভিনীত বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'ধূমকেতু'। দীর্ঘ ৯ বছরের অপেক্ষার পর গত ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে আসে ছবিটি। দর্শকদের মধ্যে ছবিটি নিয়ে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম দিনেই সিনেমাটি বক্স অফিসে বাজিমাত করে ২ কোটি ১০ লাখ টাকা আয় করে।
ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই দর্শক মহলে ছবিটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়।
শুভশ্রী-দেব দুজনেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এই সাফল্যের খবরটি শেয়ার করেন। শুভশ্রী একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘বক্স অফিস শুধু কথা বলছে না, রীতিমতো গর্জন করছে। এই গর্জন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।’
এই মন্তব্যে বোঝা যায়, টিম ‘ধূমকেতু’ দর্শকদের ভালোবাসা পেয়ে কতটা উচ্ছ্বসিত।শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীই নন, পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ও দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
তিনি লিখেছেন, ‘দর্শকদের ভালোবাসা, আবেগ, অপেক্ষার একটি সংখ্যারূপ মাত্র। আমাকে সত্যিই আনন্দ দিচ্ছে সারা বাংলা জুড়ে আমাদের ছবি নিয়ে এই উন্মাদনা দেখে।’
১৫, ১৬ এবং ১৭ আগস্ট টানা তিন দিন ছুটি থাকায় ‘ধূমকেতু’র বক্স অফিস কালেকশন আরও কয়েকগুণ বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই লম্বা ছুটির কারণে দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে ভিড় আরও বাড়বে, যা সিনেমাটির সাফল্যের নতুন মাত্রা যোগ করবে।