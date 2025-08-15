সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জামায়াত এখন মধু খাচ্ছে, তাই নির্বাচন চায় না: সরওয়ার আলমগীর

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৩:১৬
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সরওয়ার আলমগীর বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী এখন মধু খাচ্ছে, তাই তারা নির্বাচন চাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে ফটিকছড়িতে রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচির অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন।

মো. সরওয়ার আলমগীর বলেন, ‘জামায়াত এখন মধু খাচ্ছে, আর সেই মধু থেকে বের হতে চাইছে না। নির্বাচন হয়ে গেলে তাদের হাতে আর এ মধু থাকবে না। এ কারণেই তারা নির্বাচন চায় না।’

তিনি বলেন, ‘বর্তমান সময়ে পিআর পদ্ধতির কোনো সুযোগ নেই। যদি পিআর নিয়ে সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আসে, তবে তা হতে হবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের পর, গণভোটের মাধ্যমে। তখন জনগণই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশে পিআর চালু হবে না কি বর্তমান সংবিধানের ভিত্তিতেই নির্বাচন হবে।’

এ সময় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোবারক হোসেন কাঞ্চন, নাজিম উদ্দিন শাহীন, আবুল খায়ের, নাজিম উদ্দিন বাচ্চু, আবুল হোসেন আবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা বজল, ইউসুফ চৌধুরী, নাছির উদ্দিন বিপ্লব, মজিব, মহিউদ্দিন, সিদ্দিকুর রহমান কালা, মোজাহারুল ইকবাল লাভলু, ছাত্রনেতা মহিন উদ্দিন, আলাউদ্দিন তানভীর, রফিকুল ইসলাম, দেলোয়ার, রেজাউর রহমানসহ আরও অনেকে।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি জামায়াতে ইসলামী পিআর পদ্ধতি

