সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ট্রাম্পের শুল্ক পানামা খালের জাহাজ চলাচল কমাতে পারেনি 

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৮

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বের বহু দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করলেও, এখন পর্যন্ত তা পানামা খালপথে কন্টেইনারবাহী জাহাজ চলাচলে প্রভাব ফেলেনি। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) খাল কর্তৃপক্ষের প্রশাসক এই তথ্য জানিয়েছেন। খবর এএফপি'র। 

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে যেসব দেশকে ‘অন্যায্য বাণিজ্য চর্চার’ জন্য অভিযুক্ত করে আসছেন, সেই মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর তার বহুল প্রতীক্ষিত ‘পারস্পরিক’ শুল্ক কার্যকর হয়েছে।

বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই আক্রমণাত্মক নীতির কারণে পানামা খালপথে জাহাজ চলাচল কমে যাবে। এই খাল দিয়ে বিশ্বের মোট নৌবাণিজ্যের পাঁচ শতাংশ পণ্য পরিবহন করা হয়

খাল প্রশাসক রিকার্তে ভাসকেস এএফপিকে বলেন, রাজস্ব ও কার্গোর দিক থেকে এই অর্থবছরের ফলাফল আমাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী হবে।

পানামা খাল কর্তৃপক্ষ চলতি অর্থবছরে ৫ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড রাজস্ব আয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল, যা গত বছরের তুলনায় ১২ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। একই সময়ে ১৩ হাজার ৯০০ জাহাজ খালপথ অতিক্রম করবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, যা মোট ৫২০ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করবে। ৩০ সেপ্টেম্বর এই অর্থবছর শেষ হবে।

তবে ভাসকেস এও বলেছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শুল্কের প্রভাবে কার্গো পরিবহনের পরিমাণ কমে যাওয়ারও ‘সম্ভাবনা’ রয়েছে। 

৮০ কিলোমিটার (৫০ মাইল) দীর্ঘ এই খাল আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এবং ১৭০টি দেশের এক হাজার ৯০০টিরও বেশি বন্দরে সেবা দিয়ে থাকে- বিশেষত চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে পৌঁছাতে খালটি বড় ভূমিকা রাখে।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের রপ্তানির ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেছে। 

ইত্তেফাক/এসআর

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ডোনাল্ড ট্রাম্প আন্তর্জাতিক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ২ দিনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কী করেছিলেন? 

সন্দেহ নিয়েই পুতিনের সঙ্গে বসছেন ট্রাম্প

মার্কিন শুল্কের চাপ সামলাতে ব্রাজিলের বিশাল প্যাকেজ ঘোষণা 

রাশিয়া থেকে লাখ লাখ ডলারে আলাস্কা কেনা কী যুক্তরাষ্ট্রের ভুল ছিল?

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শুল্ক আরোপের পর ভারতীয় কৃষকদের মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক

পাকিস্তানের সঙ্গে খনিজ ও হাইড্রোকার্বন খাতে সহযোগিতা বাড়াবে যুক্তরাষ্ট্র

নরওয়ের মন্ত্রীকে ফোন করে নোবেল পুরস্কার চেয়েছেন ট্রাম্প: রিপোর্ট

বাইডেনের ছেলের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি ডলারের মামলার হুমকি ট্রাম্পের স্ত্রীর

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng