সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শোকাবহ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা: শাকিব খান

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৮
ছবি: সংগৃহীত

আজ ১৫ আগস্ট। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এই দিনে একদল বিপথগামী সেনাসদস্য তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে সংঘটিত ইতিহাসের ঘৃণ্য ও নৃশংসতম সেই হত্যাকাণ্ডের ৫০ বছর আজ।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাহদাত বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খান। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত একটি ফটোকার্ড শেয়ার করে ঢালিউড কিং।

সেই ফটোকার্ড শেয়ার করে শাকিব খান লেখেন, 'শোকাবহ দিনে বিনম্র শ্রদ্ধা' এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬২ হাজার লাইক পড়েছে পোস্টটিতে। এছাড়া প্রায় ১০ হাজার কমেন্ট ও আড়াই হাজার শেয়ার হয়েছে। 

শাকিব খানের পোস্টটিতে আরিফ হোসেন নামের একজন কমেন্টে লিখেছে, 'ধন্যবাদ খান, এমন পোস্ট করার জন্য।' জিল্লুর রহমান জনি নামের একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' 

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়াও তার সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন ছেলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়ে তার জীবন বাঁচাতে ছুটে আসা কর্নেল জামিল, এসবির কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান ও সেনাসদস্য সৈয়দ মাহবুবুল হককে হত্যা করা হয়।

ওই সময় শেখ মুজিবর রহমানের দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থান করায় বেঁচে যান।

১৫ আগস্টের সেই রাতে সেনাসদস্যদের আরেকটি দল শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগনে যুবলীগের নেতা শেখ ফজলুল হক মনির বাসায় হামলা চালিয়ে তাকে, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনিকে হত্যা করে। 

এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হামলা করে তাকে ও তার কন্যা বেবি, পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, নাতি সুকান্ত বাবু, সেরনিয়াবাতের বড় ভাইয়ের ছেলে সজীব সেরনিয়াবাত এবং এক আত্মীয় আবদুল নঈম খানকে হত্যা করা হয়।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বঙ্গবন্ধু ঢালিউড শাকিব খান শেখ মুজিবুর রহমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জন্মদিনে ছেলের জন্য দোয়া চাইলেন পরীমণি

‘‌বিশ্বাস রেখো, নীরবতা মানে কোনো শূন্যতা নয়’, শাকিব খানের ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট

ছাড়পত্র পেল দেশে নির্মিত ইংরেজি সিনেমা ‘ডট’

দেশে ফিরতে চান অভিনেত্রী অরুণা বিশ্বাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গণ-অভ্যুত্থান দিবসে ‘দেশ’ নামে নতুন সিনেমার ঘোষণা নিরবের

‘৬ দিন মনে হচ্ছে ৬ হাজার বছর’, বাবার শোকে কাতর মিষ্টি জান্নাত

‘ক্ষেপেছেন’ পরীমণি

শাকিব বুবলীর ছবি দেখে কাঁদলেন চয়নিকা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng