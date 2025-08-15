বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস অভিযোগ করেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কারাগারে থাকার সময় অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, এই নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে বিচার করা উচিত।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে তিনি এ অভিযোগ করেন। একই সঙ্গে রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায়ও খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মির্জা আব্বাস বলেন, 'দেশনেত্রীকে পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের এমন এক কক্ষে রাখা হয়েছিল, যেখানে ইঁদুর ও পোকামাকড় অবাধে চলাফেরা করত। কয়েকজন জেলার ও ডেপুটি জেলার অন্যায়ভাবে তাকে ছাদের ওপর একটি নির্জন কক্ষে বন্দি করে রাখে। এ ধরনের অমানবিক আচরণ যারা করেছে, তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।'
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, 'দলীয় নেতৃত্বের দুর্দিনে খালেদা জিয়ার দৃঢ় মনোবল, গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীন অবস্থান এবং নেতা-কর্মীদের প্রতি তার অগাধ স্নেহ তুলনাহীন।'
২০০৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় দণ্ডিত হয়ে খালেদা জিয়া কারাগারে যান। পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে তাকে একমাত্র বন্দি হিসেবে রাখা হয়। সেখানে থাকার সময় তিনি নানা শারীরিক জটিলতায় ভোগেন। বিএনপি বারবার বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবি করলেও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার অনুমতি দেয়নি।
পরে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ করোনা মহামারির সময় শর্তসাপেক্ষে ছয় মাসের জন্য তার সাজা স্থগিত করে সরকার মুক্তি দেয়। মুক্তির পর গুলশানের বাসভবন ‘ফিরোজায়’ তাকে কার্যত গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয়।
খালেদা জিয়া ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি চতুর্থ। পৈত্রিক নিবাস ফেনীর ফুলগাজী হলেও শৈশব-কৈশোর কেটেছে বাবার কর্মস্থল দিনাজপুরে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে স্বামী ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৮৪ সালে বিএনপির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬, ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এবং ২০০১ থেকে ২০০৬—মোট তিন দফা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জানান, ঢাকার পাশাপাশি সারাদেশের মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
নয়া পল্টনের অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও নজরুল ইসলাম খান বক্তব্য দেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমান উল্লাহ আমান, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ফজলুল হক মিলন, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, মীর সরাফত আলী সপু, সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, সাইফুল আলম নিরব, আসাদুল করীম শাহিন, আবদুল কাদির ভুঁইয়া জুয়েল, রফিকুল আলম মজনু, যুবদল নেতা নুরুল ইসলাম নয়নসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা।