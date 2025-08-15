সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪শ টাকায় ফুল কিনে ধানমন্ডি ৩২-এ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে পিটুনি খেলেন রিকশাচালক

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:২৬
ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল নিয়ে এসে পিটুনির শিকার রিকশাচালক

৪শ টাকায় ফুল কিনে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে মারধরের শিকার হন এক রিকশাচালক।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এ ঘটনা ঘটে। ফুলের তোড়া নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গেলে উপস্থিত জনতার আক্রমণের শিকার হন ওই রিকশাচালক।

তাকে দেখেই আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ বলে চিৎকার করতে থাকে লোকজন। তাদের মধ্যে উপস্থিত এক ব্যক্তি ওই রিকশা চালকের হাত থেকে ফুলের তোড়া টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। ফুলের তোড়ায় লেখা ছিল ‘১৫ আগস্ট জাতিয় শোক দিবস।’

কাঁদতে কাঁদতে রিকশাচালক বলছিলেন, ‘আমি বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি ভাই। আমি একটা ফুলের তোড়া কিনছিলাম শাহবাগ থেকে ৪শ টাকা দিয়ে ভাই, আমার বহুত কষ্টের টাকা। আমি সারাদিনে এই টাকাটা ইনকাম করছি। আমি শুধু বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি তার কারণে। আমি কোনো রাজনীতি বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত না ভাই।’

উপস্থিত লোকজন তার রিকশাটিও ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন। এ সময় রিকশা রেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ওই রিকশাচালককে মারধর করে জনতা।  

ইত্তেফাক/‌আরআর

বিষয়:

ধানমন্ডি ৩২

