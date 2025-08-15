আলাস্কায় ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক পুতিনের জন্য কূটনৈতিক বিজয়: নিউ ইয়র্ক টাইমস

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৈঠকটি মস্কোর জন্য একটি কূটনৈতিক বিজয় বয়ে আনবে, এমনকি ইউক্রেন নিয়ে কোনো অগ্রগতি না হলেও। নিউ ইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে এমনটা জানিয়েছে।
মূল কথা হলো, আলোচনার বাস্তবতা ইতোমধ্যেই মস্কোকে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বের করে এনেছে। সেই সঙ্গে ট্রাম্পকে ব্যক্তিগতভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।
নিউ ইয়র্ক টাইমস উল্লেখ করেছে, শীর্ষ বৈঠকটি ন্যাটোকেও বিভক্ত করার কারণ হয়েও দাঁড়িয়েছে। মস্কোর বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপও হয়তো স্থগিত করা হবে।
সংবাদপত্রটির মতে, দুই সপ্তাহ আগে ট্রাম্প রাশিয়া যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হলে নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন চাপ কমে গেছে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার রুশ প্রেসিডেন্টের সহকারী ইউরি উশাকভ বলেছেন, পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকটি একের পর এক কথোপকথনের মাধ্যমে শুরু হবে। আলোচনার সময় নেতাদের পাশাপাশি সেখানে কেবল কেবল দোভাষীরা অংশগ্রহণ করবেন।
তার মতে, বৈঠকের কেন্দ্রীয় বিষয় হবে ইউক্রেনীয় সংকটের নিষ্পত্তি। তবে পুতিন এবং ট্রাম্প 'শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত কাজ - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয়গুলো' নিয়েও কথা বলবেন।