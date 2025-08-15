সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মালয়েশিয়ায় দুই বাংলাদেশির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গঠন

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩১
মালয়েশিয়ায় সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্তেদের একজন। ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুতে দুই বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট আইনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্থানীয় সেশনস কোর্টে এ বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। খবর  মালয় নিউজের।

৩১ বছর বয়সী মো. মামুন আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০২৩ সালের ২৮ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ‘সাহিফুল্লা ইসলাম’ নামে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইসলামিক স্টেট (আইএস) নামক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় মালয়েশিয়ার দণ্ডবিধির ১৩০জে(১) (এ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।

অন্যদিকে, ২৭ বছর বয়সী রেফাত বিশাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি চলতি বছরের ১০ জুলাই বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে লারকিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এলাকার একটি বাসায় ব্যবহৃত হনোর এক্স৬এ মডেলের মোবাইল ফোনে আইএসের পতাকার ছবি সংরক্ষণ করেছিলেন। এই অভিযোগ দণ্ডবিধির ১৩০জেবি(১)(এ) ধারার আওতায় আনা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে তিনি সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা এবং সংশ্লিষ্ট ডিভাইস বাজেয়াপ্তের মুখোমুখি হতে পারেন।

মামলাটি বিচার করছেন দাতুক আহমাদ কামাল আরিফিন ইসমাইল। আদালত আগামী ১২ সেপ্টেম্বর দোভাষী নিয়োগের জন্য পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামুন আলীর পক্ষে ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর মারিয়াম জামিয়াহ আব মানাফ এবং রেফাত বিশাতের মামলায় নূর আইনিয়া রিদওয়ান অংশ নেন। তবে আসামিপক্ষের হয়ে কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

মালয়েশিয়া সন্ত্রাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মিয়ানমারে যৌথ প্রতিনিধি দল পাঠাবে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়াসহ ৫ দেশ

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু

মালয়েশিয়ায় ৩০৬ জন বাংলাদেশি আটক

রাশিয়ায় যাচ্ছেন মালয়েশিয়ার রাজা, মস্কোয় পুতিনের সঙ্গে বৈঠক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন ট্রাম্প, জানালেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী 

অবশেষে মালয়েশিয়ায় আলোচনায় বসতে রাজি থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ

বিমানবন্দর থেকে ৯৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng