মালয়েশিয়ার জোহর বাহরুতে দুই বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ সংশ্লিষ্ট আইনে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্থানীয় সেশনস কোর্টে এ বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। খবর মালয় নিউজের।
৩১ বছর বয়সী মো. মামুন আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০২৩ সালের ২৮ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ‘সাহিফুল্লা ইসলাম’ নামে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ইসলামিক স্টেট (আইএস) নামক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন।
এ ঘটনায় মালয়েশিয়ার দণ্ডবিধির ১৩০জে(১) (এ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৩০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানা হতে পারে।
অন্যদিকে, ২৭ বছর বয়সী রেফাত বিশাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি চলতি বছরের ১০ জুলাই বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে লারকিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এলাকার একটি বাসায় ব্যবহৃত হনোর এক্স৬এ মডেলের মোবাইল ফোনে আইএসের পতাকার ছবি সংরক্ষণ করেছিলেন। এই অভিযোগ দণ্ডবিধির ১৩০জেবি(১)(এ) ধারার আওতায় আনা হয়েছে। দোষী প্রমাণিত হলে তিনি সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড, জরিমানা এবং সংশ্লিষ্ট ডিভাইস বাজেয়াপ্তের মুখোমুখি হতে পারেন।
মামলাটি বিচার করছেন দাতুক আহমাদ কামাল আরিফিন ইসমাইল। আদালত আগামী ১২ সেপ্টেম্বর দোভাষী নিয়োগের জন্য পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছেন।
রাষ্ট্রপক্ষে মামুন আলীর পক্ষে ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর মারিয়াম জামিয়াহ আব মানাফ এবং রেফাত বিশাতের মামলায় নূর আইনিয়া রিদওয়ান অংশ নেন। তবে আসামিপক্ষের হয়ে কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না।