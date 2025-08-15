সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যানজটে আটকা পড়া মাইক্রোবাসে ডাকাতি

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩২

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের যানজটে আটকে পড়া দুটি মাইক্রোবাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সংঘবদ্ধ একটি ডাকাতদল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ গাড়িগুলোতে হামলা চালিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ প্রায় ৮ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নেয়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোররাতে সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ডাকাতির শিকার মাইক্রোবাসের যাত্রী রুবেল আরিফ জানান, তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি মাইক্রোবাসে করে সিলেটে ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। রাত আনুমানিক পৌনে ৪টার দিকে শাহবাজপুর এলাকায় যানজটে আটকে পড়েন। সে সময় ৮–১০ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল হঠাৎ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের মাইক্রোবাসে হামলা করে।

রুবেল জানান, ডাকাতরা আমাদের কাছ থেকে নগদ দুই লাখ টাকা, পাঁচটি দামি মোবাইল ফোন ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়। পাশের একটি মাইক্রোবাস থেকেও তারা আরও প্রায় এক লাখ টাকা ও কয়েকটি মোবাইল লুটে নেয়।

তিনি আরও জানান, ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরাইল থানা পুলিশের একটি টহল দল, এসআই আবীর আহমেদের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

তবে প্রতিবেদন তৈরির সময় এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য এস.আই আবীর আহমেদের মোবাইল ফোনে একাধিক বার ফোন করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি বলে জানান প্রতিনিধি।

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোরশেদ আলম চৌধুরী বলেন, মহাসড়কের নিরাপত্তার দায়িত্ব হাইওয়ে পুলিশের। তবে শুনেছি, একদল যুবক কয়েকটি মোবাইল নিয়ে গেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই তারা সরে পড়ে। কেউ এখন পর্যন্ত থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি।

খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিশ্বরোড গোলচত্বর এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত থাকায় এবং ঘটনাস্থল সরাইল থানা পুলিশের অধীনে হওয়ায় এ বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য আসেনি।

জানা যায়, বুধবার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশ্বরোড এলাকায় বালিবাহী একটি ট্রাক বিকল হয়ে পড়লে বিশাল যানজটের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বৃহস্পতিবার দিনভর প্রায় ২০ কিলোমিটারজুড়ে যানজট অব্যাহত থাকে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডাকাতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে কঠোর নিরাপত্তা বলয়

ঋণের চাপেই সপরিবারে পরপারে জুয়ায় আসক্ত মিনারুল, ধারণা পুলিশের

প্রয়াত বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন, মুছে গেলো রাজনৈতিক সংগ্রামের চিহ্ন

বিরামপুরে ট্রাকচাপায় মা ও নবজাতকের মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সরকার পরিবর্তন হলেও ভাগ্য বদলায় না হোজির নদীর 

আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, গ্রেপ্তার ৩

মাত্র দু’জন শিক্ষক দিয়ে চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ভরা বর্ষায় পানির দেখা নেই, লোকসানে নৌকার কারিগররা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng