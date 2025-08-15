সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ৩৮ পদে নিয়োগ

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০১
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) ৩৮টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তবে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।

পদের নাম:  সহকারী সচিব বা সহকারী পরিচালক

পদ সংখ্যা: ১৫

পদের নাম:  অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম: বাজেট অফিসার

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম: অডিট অফিসার

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম:  সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম:  সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম:  সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম: সহকারী নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার

পদ সংখ্যা: ০১

পদের নাম:  অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট

পদ সংখ্যা: ০৮

পদের নাম:  গাড়িচালক

পদ সংখ্যা: ০৩

পদের নাম:  অফিস সহায়ক

পদ সংখ্যা: ০৫

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদন করা যাবে। অফিস চলাকালে আবেদনপত্র বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা–১২০৭ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

বয়সসীমা: আবেদনের শেষ তারিখ অনুযায়ী সব পদের জন্য প্রার্থীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে।


আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওয়েবসাইটের ‘ডাউনলোড’ নামক সেবা বক্সের ‘চাকরি বিজ্ঞপ্তি’ লিংক থেকে বিস্তারিত নির্দেশনা ও নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে। সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুকূলে ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৮–এর জন্য ২০০/– ও ক্রমিক নম্বর ৯ থেকে ১১–এর জন্য ১০০/– টাকা মূল্যের পে–অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই প্রার্থিত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

চাকরি বেসরকারি চাকরি

