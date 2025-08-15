সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শেখ হাসিনা পালিয়ে না গেলে হয়তো আজ আয়না ঘরে থাকতাম: হান্নান মাসউদ

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৯
হাতিয়ার চেয়ারম্যান ঘাট এলাকায় নদীভাঙন কবলিত অংশে জিও ব্যাগ ফেলা প্রকল্প পরিদর্শন শেষে বক্তব্য দিচ্ছেন হান্নান মাসউদ। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, 'যদি ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় শেখ হাসিনা পালিয়ে না যেতেন, তাহলে হয়তো আজ আমি মাটির নিচে বা আয়না ঘরে থাকতাম।'

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার চেয়ারম্যান ঘাট এলাকায় নদীভাঙন কবলিত অংশে জিও ব্যাগ ফেলা প্রকল্প পরিদর্শন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, 'আমি আপনাদের সন্তান। আপনারা যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন, তাহলে ভোট দেবেন। কিন্তু আমি কখনো বলবো না, আমাকে ভোট দিন। যদি আমার চেয়ে ভালো কাউকে প্রার্থী হিসেবে পান, তাহলে তাকেই জয়যুক্ত করুন। আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি শুধু চাই, অবহেলিত হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়ন হোক।'

উপস্থিত স্থানীয়দের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব পরিহারের আহ্বান জানিয়ে মাসউদ বলেন, 'আমার কাছে ওয়াদা করেন—নিজেদের মধ্যে কেউ হানাহানি বা মারামারি করবেন না। বিএনপি-জামায়াত বা এনসিপি—যেই দলেরই হোন না কেন, যদি নিজেদের মধ্যে বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, তাহলে সারাদেশের মানুষ আমাদের নেতিবাচকভাবে দেখবে।'

নিজের অবস্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি কোনো মন্ত্রী, উপদেষ্টা বা ক্ষমতাবান ব্যক্তি নই। আমার কোনো সরকারি পদ নেই। তবে আমি জনগণের কথা সরকারের সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। তাদের অনুরোধ করে হাতিয়ার উন্নয়নে প্রকল্প আনার উদ্যোগ নিই।'

নদীভাঙনের বিষয়ে হান্নান মাসউদ বলেন, 'আমার আত্মীয়স্বজনেরাও বহুবার নদীভাঙনে সবকিছু হারিয়েছে। আমি জানি এই যন্ত্রণা কতটা ভয়ংকর। হাতিয়ায় বিনিয়োগের জন্য এ মাসের শেষে জাপান থেকে একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে আসবে। আমরা যদি সঠিকভাবে কাজের সুযোগ পাই, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হাতিয়াকে সেন্টমার্টিনের চেয়েও সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব।'

এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির নোয়াখালী জেলার সংগঠক কাজী তানভীর, ইয়াছিন আরাফাত, মেহেদী হাসান সীমান্ত এবং হাতিয়া উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী মাষ্টার সামছল তিব্রিজসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ইত্তেফাক/আইএ

