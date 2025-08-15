খালেদা জিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধান উপদেষ্টা

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবনে তার পক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা পৌঁছে দেওয়া হয়। ফুলের তোড়া নিয়ে যান ড. ইউনূসের প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের একান্ত সচিব সজিব এম খায়রুল ইসলাম এবং অফিসের পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম।
চেয়ারপারসনের পক্ষ থেকে ফুল গ্রহণ করেন তার একান্ত সচিব ও সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বেলায়েত হোসেন, মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এবং চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের কর্মকর্তা মাসুদ রহমান।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।