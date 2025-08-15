ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশের অধিনায়ক আফঈদা 

ভুটানের ক্লাবে খেলছেন বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন নারী ফুটবলার। এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার। রয়্যাল থিম্পু কলেজ ফুটবল ক্লাবে (আরটিসি) খেলবেন তিনি। একই ক্লাবের হয়ে খেলতে আফঈদার সঙ্গে ভুটান গেছেন স্বপ্না রানী।
এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রাথমিক পর্বে ‘ডি’ গ্রুপে খেলবে আরটিসি। মূলত এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখেই আফঈদা-স্বপ্নাকে দলে নিয়েছে ক্লাবটি। আরটিসিতে আগে থেকেই খেলছেন বাংলাদেশের তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও শাহেদা আক্তার রিপা।
২৫-৩১ আগস্ট লাওসে হবে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রাথমিক পর্বে। যেখানে আরটিসির প্রতিপক্ষ তাইওয়ানের কাওসিউং অ্যাটাকার্স, উত্তর কোরিয়ার নায়েগোহিয়াং ও স্বাগতিক মাস্টার সেভেন এফসি।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আফঈদা- স্বপ্নার সঙ্গে একই ফ্লাইটে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ভুটান গিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।