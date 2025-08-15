কোম্পানির সদর দপ্তরে ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়ে যাবেন ব্রিটিশ ধনকুবের

গ্রিন এনার্জি খাতের ধনকুবের ডেল ভিন্স তার কোম্পানির সদর দপ্তরে ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সম্প্রতি তার দপ্তরে ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানো নিয়ে কর্তৃপক্ষের আপত্তির পর এই ঘোষণা এলো।
যুক্তরাজ্যজুড়ে ফিলিস্তিনপন্থীদের দমন-পীড়ন বেড়ে যাওয়ার মধ্যে ডেল ভিন্স বলেছেন, ইসরায়েলপন্থী আইনজীবীদের একটি 'ছায়াময় গ্রুপ' স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যুক্তরাজ্যজুড়ে ফিলিস্তিনি পতাকা সরিয়ে নিতে বাধ্য করছে।
জানা গেছে, ফিলিস্তিনকে যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেয়নি বলে তাকে পতাকা উত্তোলনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। তবে তিনি অনুমতি না নিয়েই পতাকা ওড়ানোর ঘোষণা দেন।
ব্রিটিশ ধনকুবেরের মতে, যেহেতু ১৪৭টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়, তাই এটি একটি জাতীয় পতাকা হিসেবে গণ্য হবে - যা অনুমতি ছাড়াই উত্তোলন করা যেতে পারে।
ভিন্স আরও বলেন, 'ইউকে লয়ার্স ফর ইসরায়েল' নামে একটি দল স্থানীয় জেলা কাউন্সিলের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছে। এর ফলে তাকে পতাকা অপসারণের অনুরোধ করা হয়েছে।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম স্ট্রাউড টাইমসে ভিন্স বলেন, ইউকে লয়ার্স ফর ইসরায়েল নামে একটি অপ্রকাশিত গ্রুপ আছে, যারা তাদের পছন্দের নয় এমন সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ করে। কারণ এটি ফিলিস্তিনের সমর্থনে।
তিনি বলেন, ইউকে লয়ার্স ফর ইসরায়েল গ্রুপটি 'এমন লোকদের হুমকিমূলক চিঠি পাঠায় যারা পতাকা ওড়ানো, ফিলিস্তিনি পিন ব্যাজ পরা এবং এই ধরণের নির্দোষ কাজ করে।'
স্থানীয় সংবাদপত্রে ভিন্স এই সপ্তাহের শুরুতে লিখেছিলেন, কাউকে কখনো ইউক্রেনীয় পতাকা নামাতে বলা হয়নি। ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করা আইনজীবীদের একটি ছায়াময় দলের কারণে ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে এটি আলাদা হয়ে যায়।
'তারা বেশ কয়েকটি কাউন্সিলকে পতাকা অপসারণ এবং অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য করার জন্য হুমকি দিয়েছে - এটি একটি বিদেশি শক্তির পক্ষে বাকস্বাধীনতার ওপর ক্ষতিকারক হস্তক্ষেপ।'
গাজা নিয়ে ভিন্স বলেন, 'গত দুই বছরে যা ঘটছে তা ব্যতিক্রমী। এটি গণহত্যা, এটি জাতিগত নির্মূল, এটি বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিদিনের বর্বরতা, লাখ লাখ মানুষের ব্যাপক অনাহার।'
'আমি বলতে চাইছি এটি মানব নির্যাতনের মাত্রার বাইরে এবং পশ্চিমা দেশগুলো - যারা সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেনে তাদের আক্রমণ এবং দখলদারিত্বের জন্য রাশিয়াকে অবিশ্বাস্যভাবে শাস্তি দিয়েছে, তারা এখনো (গাজার জন্য) যথেষ্ট কিছু করেনি।'
ভিন্স আরও বলেন, অবশ্যই ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস যা করেছে, তা ছিল নৃশংসতা। কিন্তু গত দুই বছরে ফিলিস্তিনের ওপর যে নৃশংসতা চালানো হয়েছে, তা কল্পনাতীত। এটা অকল্পনীয়ভাবে খারাপ এবং এটি এমন একটি দেশ (ইসরায়েল) থেকে এসেছে, যাদের আমরা মিত্র বলি, হামাস নামে পরিচিত কোনো সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে নয়।'