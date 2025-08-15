জাতীয় দলেও ফুটবলার ছাড়ছে না বসুন্ধরা কিংস

বাহরাইনে ক্যাম্প করছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। বসুন্ধরা কিংস ছাড়পত্র না দেওয়ায় সেই ক্যাম্পে যোগ দিতে পারেননি ইংল্যান্ড প্রবাসী ফুটবলার কিউবা মিচেল। এবার সিনিয়র জাতীয় দলে ডাক পাওয়া ১০ ফুটবলারকেও ছাড়ছে না কিংস। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) কিংসের সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ কুমার ভৌমিক বাফুফের সাধারণ সম্পাদককে এই সংক্রান্ত একটি চিঠি দিয়েছেন।
তপু বর্মন, তাজ উদ্দীন, সাদ উদ্দীন, তারিক কাজী, সোহেল রানা সিনিয়র, সোহেল রানা জুনিয়র, মোহাম্মদ হৃদয়, রাকিব হোসেন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম, শাহরিয়ার ইমনদের তাই আপাতত ক্যাম্পে পাচ্ছেন না হ্যাভিয়ের কাবরেরা। ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, ফিফা উইন্ডোর শুধুমাত্র ৭২ ঘণ্টা আগে ফুটবলারকে জাতীয় দলের জন্য ছাড়তে বাধ্য ক্লাব। বসুন্ধরা তাই নিজেদের জায়গায় সঠিক আছে।
ফুটবলারদের আগে না ছাড়ার পেছনে চোট প্রসঙ্গ তুলে ধরে বসুন্ধরা। চিঠিতে কিংস উল্লেখ করেছে, ‘গত ফুটবল মৌসুম শেষ হওয়ার পর দীর্ঘদিন আমাদের খেলোয়াড়েরা প্রশিক্ষণের বাইরে ছিল। প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ব্যতিত কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে খেলোয়াড়দের মধ্যে চোটের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এমন অবস্থার শিকার আমাদের খেলোয়াড় বিশ্বনাথ ঘোষ। চোটের কারণে তাকে আমরা গত ফুটবল মৌসুম মাঠে নামাতে পারিনি এবং তার ইনজুরির কারণে আমাদের দল ও সে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।’
বসুন্ধরা আরও লিখেছে, ‘বাফুফের ২০২৫-২৬ ফুটবল মৌসুমকে সামনে রেখে আমাদের প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে এবং সর্তকতা ও যত্নের সঙ্গে খেলোয়াড়দের চোট প্রবণতা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলমান। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে জাতীয় দলের জন্য আমাদের খেলোয়াড়দের ছাড়করণ সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
আগামী ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় দলের নতুন মুখ হিসেবে ডাক পেয়েছেন মুরশেদ আলী।