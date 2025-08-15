চ্যালেঞ্জ কাপে খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারবে টাইগ্রেসরা

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের আর ৫০ দিন বাকি। এরই মাঝে আন্তর্জাতিক সিরিজ না থাকায় নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে দু’টি ও ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল নিয়ে চ্যালেঞ্জ কাপের মাধ্যমে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারবে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। নারী ক্রিকেটাররা লাল ও সবুজ নামে দু’টি দলে ভাগ হয়ে এবং ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দল চ্যালেঞ্জ কাপে অংশ নিবে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) নারী চ্যালেঞ্জ কাপ ওয়ানডে চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১৮ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে চ্যালেঞ্জ কাপ। আসরের সবগুলো ম্যাচ হবে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে। প্রতিটি দল একে অপরের বিপক্ষে দু’বার করে মুখোমুখি হবে।
আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। আগামী ২ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে বাংলাদেশ।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের পর ৭ অক্টোবর ভারতের গুয়াহাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে লিগ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এরপর ১০ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে, ১৩ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং ১৬ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের বিশাখাপত্নমে খেলবে বাংলাদেশ।
লিগ পর্বে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচে ২০ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে কলম্বোতে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ২৬ অক্টোবর ব্যাঙ্গালুরুতে লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে টাইগ্রেসরা।
২০২২-২৫ আইসিসি নারী চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয়। স্বাগতিক হিসেবে সরাসরি খেলার সুযোগ পায় ভারত। অন্য পাঁচ দল হল- অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। বাছাই পর্ব পেরিয়ে মূল পর্বের খেলার টিকিট পায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।
এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে বাংলাদেশ। ২০২২ সালে সর্বশেষ আসরে ৭ ম্যাচ খেলে মাত্র এক জয় পেয়েছিল টাইগ্রেসরা। লিগ পর্বে পাকিস্তানকে ৯ রানে হারিয়েছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।