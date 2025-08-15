আলাস্কার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন ট্রাম্প, মস্কো থেকে উড়াল দিলেন পুতিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শীর্ষ বৈঠকে বসার জন্য আলাস্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন।
হোয়াইট হাউস প্রেস কর্পসের সরাসরি সম্প্রচারিত একটি ভিডিও অনুসারে, ট্রাম্পকে বহনকারী বিমানটি ওয়াশিংটনের কাছে অ্যান্ড্রুজ বিমান ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করে। এটি আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজ শহরের বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করবে।
মার্কিন নেতার প্রেস সার্ভিস থেকে প্রকাশিত সময়সূচি অনুসারে, দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনটি শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
এদিকে বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, আলাস্কায় শীর্ষ বৈঠকে যোগদানের পথে রুশ প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উড়াল দেওয়া রুশ বিমানটি মাগাদান অঞ্চলে যাত্রাবিরতি করেছে। সেখানে পুতিন বেশকিছু কার্যক্রমেও অংশ নেবেন।