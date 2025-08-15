সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আলাস্কার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন ট্রাম্প, মস্কো থেকে উড়াল দিলেন পুতিন

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৮
আলাস্কায় বৈঠকে বসবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শীর্ষ বৈঠকে বসার জন্য আলাস্কার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন।

হোয়াইট হাউস প্রেস কর্পসের সরাসরি সম্প্রচারিত একটি ভিডিও অনুসারে, ট্রাম্পকে বহনকারী বিমানটি ওয়াশিংটনের কাছে অ্যান্ড্রুজ বিমান ঘাঁটি থেকে উড্ডয়ন করে। এটি আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজ শহরের বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করবে।

মার্কিন নেতার প্রেস সার্ভিস থেকে প্রকাশিত সময়সূচি অনুসারে, দ্বিপাক্ষিক সম্মেলনটি শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, আলাস্কায় শীর্ষ বৈঠকে যোগদানের পথে রুশ প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উড়াল দেওয়া রুশ বিমানটি মাগাদান অঞ্চলে যাত্রাবিরতি করেছে। সেখানে পুতিন বেশকিছু কার্যক্রমেও অংশ নেবেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আলাস্কায় ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক পুতিনের জন্য কূটনৈতিক বিজয়: নিউ ইয়র্ক টাইমস

‘কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় প্রাচীর হয়ে থাকবো’, ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধের আবহে মোদির বার্তা 

ট্রাম্পের শুল্ক পানামা খালের জাহাজ চলাচল কমাতে পারেনি 

রাশিয়ায় ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় নিহত ১, আহত ১০  

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সন্দেহ নিয়েই পুতিনের সঙ্গে বসছেন ট্রাম্প

মার্কিন শুল্কের চাপ সামলাতে ব্রাজিলের বিশাল প্যাকেজ ঘোষণা 

রাশিয়া থেকে লাখ লাখ ডলারে আলাস্কা কেনা কী যুক্তরাষ্ট্রের ভুল ছিল?

শুল্ক আরোপের পর ভারতীয় কৃষকদের মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng