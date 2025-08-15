সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টাঙ্গুয়ার হাওরে হাউসবোট থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৪

সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরে পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে হাউসবোট থেকে পানিতে পড়ে মৃত্যু হয়েছে মাসুম মিয়া (৫) নামের এক শিশুর।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে তাহিরপুর উপজেলার ছিলানী তাহিরপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রায় চার ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত মাসুম সিলেট শহরের শেখঘাট এলাকার বাসিন্দা কবির হোসেনের একমাত্র সন্তান।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, ছুটির দিনে পরিবারসহ ১৫-১৬ জনের একটি দল সিলেট থেকে টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণে আসে। তারা 'লালন তরী' নামের একটি হাউসবোটে চড়ে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে যাচ্ছিল। চলন্ত নৌকার মাঝপথে হঠাৎ পানিতে পড়ে যায় ছোট্ট মাসুম। তার বাবা দ্রুত পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন।

পরবর্তীতে খবর পেয়ে তাহিরপুর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল, পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ডুবে যাওয়া স্থান থেকে মাসুমের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন জানান, শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

শিশু পানিতে ডুবে টাঙ্গুয়ার হাওর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চানাচুর গলায় আটকে ১১ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

সারাদিন মোটরসাইকেলে ঘুরিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে শিশুকে পুকুরে ফেলে দিলেন সৎবাবা!

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

বাউফলে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বড়লেখা সীমান্ত দিয়ে ১০ রোহিঙ্গাকে ‘পুশ ইন’ করলো বিএসএফ

টাঙ্গুয়ার হাওরের ‘সুনাম ক্ষুণ্ণ করে’ ফেসবুক পোস্ট, থানায় জিডি

সৎ মায়ের ঘরে মিললো শিশুর বস্তাবন্দী মরদেহ

বন্যা থেকে বাঁচতে নানা বাড়ি এসে নদীতে নিখোঁজ শিশু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng