শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রবাসীর স্ত্রীর হাত ধরে ‘নিখোঁজ’ পুলিশ কর্মকর্তা

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৭
এএসআই শাকিল আহম্মেদ। ছবি : সংগৃহীত

পাবনার চাটমোহর থানায় কর্মরত এক পুলিশ কর্মকর্তা প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে ‘নিখোঁজ’ হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি উপজেলায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

নিখোঁজ পুলিশ কর্মকর্তার নাম শাকিল আহম্মেদ। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বাসিন্দা এবং তিন সন্তানের জনক। তিনি চাটমোহর থানায় সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) পদে কর্মরত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস আগে একটি কাজের সূত্রে শাকিল আহম্মেদের সঙ্গে পরিচয় হয় চাটমোহরের গুনাইগাছা ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের সৌদি প্রবাসী শহিদুল ইসলামের স্ত্রী মাসুরা খাতুনের। পরিচয়ের পর তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন।

কিছুদিন আগে মাসুরা খাতুন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চাটমোহর থানার পেছনে চৌধুরীপাড়া এলাকায় একটি বাসা ভাড়া নেন। সেখানে এএসআই শাকিলের নিয়মিত যাতায়াত ছিল।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কুষ্টিয়ায় একটি আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা বলে থানা থেকে বের হন শাকিল আহম্মেদ। এরপর থেকে মাসুরা খাতুনকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) তার থানায় ফেরার কথা থাকলেও শুক্রবার (১৫ আগস্ট) পর্যন্ত তিনি ফেরেননি।

পুত্রবধূ নিখোঁজ হওয়ার পর মাসুরা খাতুনের শ্বশুর বজলুর রহমান বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে এএসআই শাকিলের সঙ্গে তার পুত্রবধূর পরকীয়ার বিষয়টি জানতে পেরে চাটমোহর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরজুমা আক্তার বলেন, বিষয়টি আমরা জেনেছি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি। এএসআই শাকিল কেন থানায় উপস্থিত নেই, সে বিষয়ে প্রতিবেদন করা হবে। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।

