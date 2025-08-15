সুইডেনে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় ২ জন গুলিবিদ্ধ

সুইডেনের ওরেব্রো শহরে একটি মসজিদের কাছে গুলিবর্ষণের ঘটনায় দুই জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় গুলি করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে পুলিশের কাছে ফোন যাওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ধারণা করা হচ্ছে, নামাজ শেষে বের হওয়ার পর তাদের ওপর গুলি চালানো হয়।
পুলিশ গুলিবর্ষণের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো বিস্তারিত তথ্য দেয়নি। তবে বন্দুকধারীর সন্ধানে জনসাধারণকে ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে।
পুলিশের মুখপাত্র অ্যান্ডার্স ডাহলম্যান এএফপিকে বলেন, 'আমরা বর্তমানে সক্রিয়ভাবে অপরাধী বা অপরাধীদের অনুসরণ করছি। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি এবং প্রযুক্তিগত তদন্ত করছি।'
ওরেব্রো শহরে গত ফেব্রুয়ারিতে একটি স্কুলে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। সেসময় অপরাধীসহ ১১ জন নিহত হয়েছিল।