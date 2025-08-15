সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মানিকগঞ্জে সাবেক এমপি মমতাজের পিএসসহ গ্রেপ্তার ৬

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৮
সাবেক এমপি মমতাজের পিএসসহ গ্রেপ্তার ৬। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন থানায় পৃথক অভিযান চালিয়ে মানিকগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) মো. মাহমুদুল হাসান জুয়েলসহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেপ্তাররা হলেন— সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের ব্যক্তিগত সহকারী মো. মাহমুদুল হাসান (৪০), মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বৈকন্ঠপুর গ্রামের মো. রতন খান (৪৩), মানিকগঞ্জ পৌরসভার পশ্চিম সেওতা এলাকার মো. আল-আমীন (৩২), মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার চেগারঘোনা গ্রামের মো. আলী বর্দি মিয়া (৭০), শিবালয় উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামের মো. জসিম উদ্দিন (৪০) ও দৌলতপুর উপজেলার কলিয়া গ্রামের হাজী মশিউর রহমান (৬৫)।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বলেন, জেলার বিভিন্ন থানায় দায়ের করা রাজনৈতিক মামলাগুলোতে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। গত ২৪ ঘণ্টায় মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন থানায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

গ্রেপ্তার মানিকগঞ্জ মমতাজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাদারীপুরে আওয়ামী লীগের গণভোজ থেকে ২ নেতা গ্রেপ্তার

আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার পুলিশ, গ্রেপ্তার ৩

সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে প্রাণ গেল চালকের

পাংশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজবাড়ীতে আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা গ্রেপ্তার

সালথায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে টর্চার সেলে নির্যাতন, ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

থানা থেকে পালানো সেই আওয়ামী লীগ নেতার ভাই গোপালগঞ্জে গ্রেপ্তার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng