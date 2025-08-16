সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নেইমারের বাসায় বাজছে বাংলাদেশের জুনায়েদ ইভানের গান

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০

ব্যান্ড সংগীতপ্রেমীরা হয়তো ভালোই চেনেন জুনায়েদ ইভানকে—বাংলাদেশের জনপ্রিয় ব্যান্ড অ্যাশেজ–এর ভোকাল। আজ (১৫ আগস্ট) ইভানের জন্মদিন। আর জন্মদিনেই পেলেন এক অসাধারণ উপহার—তার গাওয়া গান বাজছে ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমারের বাসায়।

বিশ্বাস করা কঠিন হলেও খবরটি একেবারেই সত্য। নেইমারের রিও ডি জেনেইরোর বাসায় অ্যাশেজের গান বাজিয়েছেন কিশোরগঞ্জের রবিন মিয়া—যিনি নেইমার ও তার পরিবারের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত।

কাতার বিশ্বকাপের সময় নেইমারের প্রচারণার দায়িত্বে ছিলেন রবিন মিয়া। সেই সুবাদে ব্রাজিলিয়ান তারকার সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুক্রবার নেইমারের বাড়িতে আয়োজিত এক আয়োজনে বাংলাদেশি ব্যান্ড অ্যাশেজের একটি গান চালান রবিন।

রবিন সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, সুইমিং পুলঘেরা বাংলো স্টাইলে সাজানো বাড়ির একটি বড় পর্দায় ভেসে উঠছে ইভানের গাওয়া গানের লিরিকস।

রবিন তার পোস্টে ইভানকে ট্যাগ করেন, আর ইভানও ভিডিওটি নিজের টাইমলাইনে শেয়ার করে তাকে ধন্যবাদ জানান। খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে ইভানের ভক্তদের মধ্যেও, বিশেষ করে নেইমারের ভক্তদের কাছেও। জন্মদিনে এমন স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে এক বিশেষ পাওয়া বাংলাদেশের এই ব্যান্ড শিল্পীর জন্য।

সংগীত কোনো সীমান্ত মানে না—সেটিই যেন প্রমাণ করলো এই ঘটনা। একজন বাংলাদেশি ব্যান্ড শিল্পীর গান যখন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবল তারকার বাসায় বাজে, তখন সেটা শুধু একজন ইভানের নয়, পুরো দেশের সংগীতাঙ্গনেরই প্রাপ্তি।

