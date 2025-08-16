সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
বিমানবন্দর থেকে ফের ৯৮ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৮
ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে ৯৮ বাংলাদেশিকে। 

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোরে ঢাকা থেকে বিমানে মালয়েশিয়া গেলেও তারা দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি পাননি। পরে সবাইকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থা শুক্রবার রাত ১টা থেকে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১ এ অভিযান চালায়। এ সময় ১৮১ জন যাত্রীর কাগজপত্র যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৯৮ জন বাংলাদেশি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস দেখাতে ব্যর্থ হন। পরে তাদেরকে ‘নো টু ল্যান্ড’ নোটিশ দেওয়া হয়।

সংস্থাটির এক বিবৃতিতে জানানো হয়, আটক ব্যক্তিরা ঢাকা থেকে ভোরের ফ্লাইটে এসেছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, দিনের বেলার কড়াকড়ি এড়াতেই তারা ভোরে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভুয়া হোটেল বুকিং, রিটার্ন টিকিট না থাকা এবং পর্যাপ্ত অর্থের প্রমাণ দিতে না পারায় তাদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এছাড়া, পর্যটন ভিসায় এসে অবৈধভাবে কাজ ও থাকার উদ্দেশ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

একে-পিএস জানিয়েছে, সীমান্তের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এর আগে গত ১২ ও ১৩ আগস্টও একই কারণে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দর থেকে ২০৪ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

 

 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

জাতীয় বিশ্ব সংবাদ মালয়েশিয়া বিমানবন্দর বাংলাদেশি

