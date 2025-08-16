ইংল্যান্ডের ১৩৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন ২১ বছরের জ্যাকব বেথেল

আবারও ব্যস্ত সূচিতে নামছে ইংল্যান্ড। আগামী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে ইংলিশরা। ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ডাবলিনে আইরিশদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নামবে ইংল্যান্ড।
এই আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়েই প্রথমবার ইংলিশ জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন জ্যাকব বেথেল। মাত্র ২১ বছর বয়সে অধিনায়ক হয়ে ভেঙে দিয়েছেন ১৩৬ বছরের রেকর্ড। এতদিন ইংল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক ছিলেন মন্টি বাউডেন, যিনি ১৮৮৮/৮৯ মৌসুমে ২৩ বছর ১৪৪ দিন বয়সে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর বেথেলের বয়স হবে ২১ বছর ৩২৯ দিন। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর শুরু হবে সিরিজটি।
এর আগে ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করবে ২ সেপ্টেম্বর থেকে। উভয় সিরিজে সীমিত ওভারের অধিনায়ক হবেন হ্যারি ব্রুক। আইরিশ সিরিজে টেস্ট ফরম্যাটের খেলোয়াড়রা বিশ্রামে থাকবেন। ফলে কোচ হিসেবে থাকবেন সাবেক অধিনায়ক মার্কাস থ্রেসকোথিক এবং অধিনায়ক হবেন বেথেল।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ওয়ানডে দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ২২ বছর বয়সী সনি বেকার। তিনিও থাকবেন আয়ারল্যান্ড সিরিজের স্কোয়াডে। এছাড়া ব্যাটিং পারফরম্যান্সের উন্নতির কারণে রেহান আহমেদ আবার ফিরেছেন ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে ফিরেছেন বাঁ-হাতি স্পিনার টম হার্টলিও।
বেথেলকে অধিনায়ক করার কারণ জানাতে ইংল্যান্ড পুরুষ জাতীয় দলের নির্বাচক লুক রাইট বলেন, ‘নেতৃত্বের গুণে জ্যাকব বেথেল মুগ্ধ করেছেন। আয়ারল্যান্ড সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেটিকে কাজে লাগানো এবং আরও উন্নতি করার বড় সুযোগ রয়েছে।’
গত গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল বেথেলের। এরপর দুটি টি-টোয়েন্টি ও পাঁচটি ওয়ানডে খেলেছেন এই তরুণ অলরাউন্ডার। ক্যারিবীয় সিরিজে তিনটি হাফসেঞ্চুরি করে নিউজিল্যান্ড টেস্ট দলেও জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ইংল্যান্ডের স্কোয়াড
ওয়ানডে : হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফরা আর্চার, সনি বেকার, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, জো রুট, জেমি স্মিথ।
টি-টোয়েন্টি : হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফরা আর্চার, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, ব্রাইডন কার্স, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, আদিল রশিদ, জেমি স্মিথ, ফিল সল্ট, লুক উড।
আয়ারল্যান্ড সিরিজে ইংল্যান্ডের স্কোয়াড : জ্যাকব বেথেল (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, সনি বেকার, টম ব্যান্টন, জস বাটলার, লিয়াম ডসন, টম হার্টলি, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, জেমি ওভারটন, ম্যাথু পটস, আদিল রশিদ, ফিল সল্ট, লুক উড।