ভারতীয় ক্লাবের বিপক্ষে মাঠে নামতে ভারতে আসছেন রোনালদো

বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে পেশাদার ম্যাচ খেলতে ভারতে দেখা যাবে—এমন কল্পনাও হয়তো অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তবে সেই অবিশ্বাসই এবার বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরের হয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলতে রোনালদো নামবেন ভারতের মাটিতে। প্রতিপক্ষ ভারতীয় ক্লাব এফসি গোয়া।
২০২৫-২০২৬ মৌসুমের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ড্রয়ে আল নাসরকে রাখা হয়েছে ‘ডি’ গ্রুপে। একই গ্রুপে রয়েছে ভারতের এফসি গোয়া, তাজিকিস্তানের ইস্তিকলল এবং ইরাকের আল-জাওরা। আটটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল পরবর্তী রাউন্ডে জায়গা করে নেবে।
এফসি গোয়ার আতিথেয়তায় রোনালদোর ভারত সফরকে ইতিমধ্যেই দেশটির ফুটবলে এক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এফসি গোয়ার সিইও রবি পুস্কুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'এটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্লাব ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। রোনালদো ও আল নাসরকে আতিথ্য দেওয়ার সুযোগ জীবনে একবারই আসে।'
৪০ বছর বয়সী রোনালদো ২০২২ সালে রিয়াদের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়ার পরও কোনো বড় শিরোপা জিততে পারেননি। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগিতায় আল নাসর পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আল নাসরের স্কোয়াডে রোনালদোর পাশাপাশি রয়েছেন আরও তারকা খেলোয়াড়। সাবেক লিভারপুল তারকা সাদিও মানে এবং সম্প্রতি চেলসি থেকে যোগ দেওয়া পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড হুয়াও ফেলিক্স দলটির অন্যতম আকর্ষণ।
পুস্কুর আরও বলেন, 'আমরা এখানে এসেছি যোগ্যতার ভিত্তিতে। এই ম্যাচ আমাদের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছে প্রমাণ করার যে ভারতীয় ফুটবল মহাদেশীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য রাখে। একইসঙ্গে এটি খেলাটির সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তগুলোর একটি হয়ে উঠবে।'