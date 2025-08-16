ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত: প্রধান উপদেষ্টা

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত বলে বিদেশি গণমাধ্যমে জানালেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
সম্প্রতি মালয়েশিয়া সফরে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বারনামাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। গতকাল (শুক্রবার, ১৫ আগস্ট) এ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়।
ড. ইউনূস জানান, এখন তার প্রধান কাজ সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। গত এক বছরে সরকার অনেক কিছু অর্জন করেছে বলে জানান তিনি।
এছাড়া নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন চলতি মাসের শেষের দিকে পাওয়া যাবে বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা। বাংলাদেশ এখন সঠিক পথে চলছে দাবি করেন তিনি।
এছাড়াও বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও হালাল পণ্যের বিষয়েও কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান। বাংলাদেশে হালাল পণ্যের উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানান তিনি। এজন্য মালয়েশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।
স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়ার আহ্বান জানান মালয়েশিয়া সরকারকে। এক্ষেত্রে দুদেশের বিদ্যমান সমস্যার সমাধানের প্রত্যাশা করেন তিনি।