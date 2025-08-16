সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক, ১০ এ ১০ দিলেন ট্রাম্প

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩০
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাস্কার বৈঠক ‘অত্যন্ত ফলপ্রসু’ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈঠক শেষে আলাস্কা ছাড়ার আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন তিনি।  

পুতিনের সঙ্গে আজ খুব ভালো একটি সাক্ষাৎ হয়েছে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে আমার সবসময়ই চমৎকার সম্পর্ক ছিল।

বৈঠকের ফলাফল জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, পরে কী হয় তা আমরা দেখব, তবে আমি দেখতে চাই মানুষ মারা যাওয়া বন্ধ হোক।

 পুতিনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের মূল্যায়ন করতে বললে ট্রাম্প জবাব দেন, ‘১০–এ ১০।’ 

তিনি বলেন, ‘আলোচনায় আমাদের মধ্যে দারুণ মিল ছিল।’

ট্রাম্প বলেন, এখন ইউরোপের দেশগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটি চূড়ান্ত চুক্তি করার দায়িত্ব জেলেনস্কির। আগামীতে রাশিয়া ও ইউক্রেন সরাসরি আলোচনায় বসবে। সেই আলোচনায় পুতিন ও জেলেনস্কি-দুজনেই থাকবেন।

ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয় ইউক্রেনের যুদ্ধ ভূমি বদলের মাধ্যমে কীভাবে শেষ হতে পারে? জবাবে ট্রাম্প বলেন, পুতিনের সাথে বৈঠকের সময় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি।

 মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, এটি খুব ইতিবাচক বৈঠক ছিল। আমি মনে করি ‘আমরা একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি’। ইউক্রেনকে যেকোনো চুক্তিতে রাজি হতে হবে। ‘হয়তো তারা না বলবে’। তবে আমি জেলেনেস্কিকে বলবো একটি চুক্তি করুন।

এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকতেন, তাহলে ইউক্রেন সংঘাত শুরু হত না। 

ট্রাম্পও বারবার দাবি করে আসছেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পরিবর্তে সে সময় তিনি ক্ষমতায় থাকলে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এড়াতে পারতেন।

পুতিন তার এই দাবির প্রতি বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন। জানান, তিনি বাইডেনকে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে না নিয়ে যাওয়ার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, ‘সামরিক পদক্ষেপের ফলে গুরুতর পরিণতি ঘটতে পারে’। 

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
