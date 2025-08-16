সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মহিলা মাদ্রাসায় দুই ছাত্রীর ‘অস্বাভাবিক মৃত্যু’

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৪

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার একটি মাদ্রাসায় দুই শিশু শিক্ষার্থীর ‘অস্বাভাবিক মৃত্যু’ হয়েছে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরের দিকে উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নের ডোবার মোড় এলাকার শেফালী হাফিজিয়া মহিলা মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে।

দুই শিশু হলো- বেগপুর এলাকার সৈয়বুর রহমানের মেয়ে জামিলা খাতুন (১০) এবং লেবুডাঙ্গা গ্রামের তরিকুল ইসলামের মেয়ে তানিয়া আক্তার নিশি (১২)।

মাদ্রাসা, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত ১১টার দিকে ১২ জন শিক্ষার্থী রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর রাত আড়াইটার দিকে হঠাৎ করেই জামিলা ও তানিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুজনই বমি করতে থাকে এবং পেটে ব্যাথার কথা জানায়। দ্রুত তাদের গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

মাদ্রাসার শিক্ষক শাহিদা খাতুন বলেন, ‘রাত আড়াইটার দিকে জামিলা বমি করে। সঙ্গে রক্তও বের হয়। এরপর তানিয়াও বমি করতে শুরু করে। আমরা তাদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই। কীভাবে তাদের মৃত্যু হলো, তা আমরা বুঝতে পারছি না।’ তিনি আরও জানান, তানিয়ার একটি হাত ফোলা ছিল, তবে তাদের দুজনের শরীরেই সাপে কামড়ানোর কোনো চিহ্ন ছিল না।

গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক আব্দুল আলিম বলেন, ‘জামিলা খাতুন হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। আর তানিয়া আক্তার নিশি হাসপাতালে আসার পর মারা যায়। অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে। তাদের শরীরে সাপে কামড়ানোর কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি।’

গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াদুদ আলম বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ দুটি ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

মৃত্যু মরদেহ উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুর্ঘটনার কবলে ২ অ্যাম্বুলেন্স: একটিতে ছিল মরদেহ, অন্যটিতে রোগী

সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে প্রাণ গেল চালকের

ময়মনসিংহে একইদিনে নারী-শিশুসহ ৫ জনের মরদেহ উদ্ধার

মোটরসাইকেলে সাজেক যাচ্ছিলেন ৬ বন্ধু, ট্রাকচাপায় দুজনের মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার

৪০ মিনিট অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখলো সিন্ডিকেট, ভেতরে নবজাতকের মৃত্যু

ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ৩

চানাচুর গলায় আটকে ১১ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng