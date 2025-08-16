খুলনায় কৃষি ব্যাংকের লকার ভেঙে ১৬ লাখ টাকা লুট, ৩ নিরাপত্তাকর্মী হেফাজতে

খুলনায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের রূপসা ঘাট শাখায় ভল্ট ভেঙে প্রায় ১৬ লাখ টাকা চুরি হয়েছে। পুলিশ এখনও এ ঘটনার মূল দুষ্কৃতীদের ধরতে পারেনি। তবে ব্যাংকের তিন নিরাপত্তাকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে খুলনার রূপসা ঘাট এলাকার তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত কৃষি ব্যাংকের শাখায় এই ঘটনা ঘটে।
দুর্বৃত্তরা একে একে ছয়টি তালা ভেঙে ভল্টে প্রবেশ করে এবং সিসিটিভি ক্যামেরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। মূল গেটের তালা কাটা অবস্থায় স্থানীয়রা রাত সাড়ে ১০টার দিকে দেখে পুলিশকে খবর দেন।
সারাদিন শেষে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রূপসা ঘাট এলাকার তিনতলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ব্যাংকটির মূল গেটের কলাপসিবল দরজার তালা কাটা দেখে নিরাপত্তা প্রহরী চিৎকার করতে থাকেন। তার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে রূপসা থানাকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
ব্যাংকের ম্যানেজার কামরুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার ব্যাংক বন্ধ হওয়ার পর থেকে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে যে কোনো সময় চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। ভল্টে ১৬ লাখ টাকার কিছু বেশি ছিল, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১,৪০০ টাকা অবশিষ্ট পাওয়া গেছে। বাকি টাকা চুরি হয়েছে।
ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী আবুল কাশেম, তরিকুল ও আফজালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। খুলনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘তাদের কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’
পুলিশ ধারণা করছে, ব্যাংকের প্রহরী ডিউটি শেষ হওয়ার পর স্থানীয় তল্লাশিমূলক ব্যবস্থা না থাকায় দুর্বৃত্তরা সুযোগ নিয়ে দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ভল্ট ভাঙার কাজ চালিয়েছে। ব্যাংক ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে মূল দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টা চলছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনার সময় ব্যাংকের কোনো প্রহরী দায়িত্বে ছিলেন না। ধারণা করা হচ্ছে, এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা তালা ও ভল্ট ভেঙে টাকা নিয়ে গেছে।