মুন্সীগঞ্জের ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে দুটি অ্যাম্বুলেন্স।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে সিরাজদিখান ও শ্রীনগরে পৃথক এ দুই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সর্বমোট ছয়জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।
প্রথম দুর্ঘটনাটি ঘটে সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলার কাছাকাছি এলাকায়। রোগী নিয়ে ঢাকামুখী অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা কয়েকজন যাত্রী আহত হন।
অন্যদিকে, একই সময়ে শ্রীনগরের ছনবাড়ী ব্রিজের ওপর মাওয়ামুখী আরেকটি অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।
প্রত্যক্ষর্শী সূত্রে জানা গেছে, ঢাকার একটি হাসপাতাল থেকে মরদেহ নিয়ে ফরিদপুর যাচ্ছিল অ্যাম্বুলেন্সটি। পথে অজ্ঞাত একটি ট্রাক পেছন অ্যাম্বুলেন্সকে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় ফরিদপুর ভাঙ্গা এলাকার আবির (৩৫) গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স দুটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।