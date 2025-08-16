বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে শেহবাজ শরিফের সাক্ষাৎ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসাইন খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এই বৈঠকে দুই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসংযোগ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
সাক্ষাৎকালে শেহবাজ শরিফ পাকিস্তান-বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসংযোগ বৃদ্ধির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দুই দেশের মধ্যে ‘উষ্ণ ও ফলপ্রসূ’ আলোচনার স্মৃতি স্মরণ করেন।
বৈঠকে হাই কমিশনার পাকিস্তান-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে নেওয়া পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে ব্রিফ করেছেন। এসময় পাকিস্তান-বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ইকবাল হোসাইন খান।
পাক প্রধানমন্ত্রী কমিশনারের সফলতা কামনা করে পূর্ণ সমর্থন জানান এবং দুই দেশের সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নয়নে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন।
একইদিন চীনা প্রতিষ্ঠান ‘চ্যালেঞ্জ ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড’ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (স্পেশাল ইকোনোমিক জোন) উদ্বোধন করেছেন শেহবাজ শরিফ। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং ৪০০ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই প্রকল্প থেকে। এই অঞ্চলের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থায়ী শিল্প উন্নয়নের সুবিধা নিশ্চিত করতে চান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চীনা কোম্পানির চেয়ারম্যান হুয়াং ওয়েইগু ও তার প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিলেন। চীনা-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের শিল্প খাত থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী কর্মকর্তাদের কোম্পানিকে সব ধরনের সুবিধা প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, চীনা শিল্পের অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি থেকে টেক্সটাইল খাতকে উন্নত করার জন্য সরকার সব সমর্থন নিশ্চিত করবে।
এদিন আরও তিনজন মন্ত্রী—বিদ্যুৎমন্ত্রী সারদার আওয়াইস আহমেদ খান লেঘারী, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক, এবং রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসির সঙ্গে পৃথক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট খাতের চলমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন শেহবাজ শরিফ।