এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগে খেলবেন সাকিব

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। তবে নিয়মিত খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। বর্তমানে ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস দলের হয়ে খেলছেন তিনি। এবার যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে নাম লিখিয়েছেন সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। আসন্ন মৌসুমে আটলান্টা ফায়ার দলের হয়ে খেলবেন সাকিব।
আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ডকার্ড ক্রিকেটার হিসেবে সাকিবকে দলে ভিড়িয়েছে আটলান্টা ফায়ার। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) নিজেদের ফেসবুক পেজে আটলান্টা ফায়ার লিখেছে, 'আমরা দারুণ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে আমরা দলে পেয়েছি আন্তর্জাতিক ওয়াইল্ডকার্ড হিসেবে।'
ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আরও লিখেছে 'ব্যাট আর বলে যিনি সত্যিকারের ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। সাকিবের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর তারকাখ্যাতি আমাদের দলে ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে। আটলান্টায় তার জাদুকরি খেলা দেখার জন্য তৈরি থাকুন!'
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেট একটি পেশাদার টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা, যা মূলত মেজর লিগ ক্রিকেটের 'ফিডার লিগ' হিসেবে কাজ করে।