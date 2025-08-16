সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

২২ মাস পর ব্রাজিল দলে ফিরছেন নেইমার! 

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩
নেইমার। ছবি: সংগৃহীত

২০২৩ সালের অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সবশেষ ব্রাজিলের হয়ে খেলেছিলেন নেইমার। সেই ম্যাচে অ্যান্টেরিওর ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ইনজুরিতে পড়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে আর জাতীয় দলে ফিরতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। সর্বশেষ জুনের ফিফা উইন্ডোতে ফেরার কথা থাকলেও পুরো ফিট না হওয়ার কারণে নেইমারকে দলে রাখেননি কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

অবশেষে ২২ মাস পর আবারও জাতীয় দলে ফিরতে যাচ্ছেন নেইমার! ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, কোচ কার্লো আনচেলত্তি সান্তোস স্ট্রাইকার নেইমারকে তার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যা ফিফার কাছে পাঠাবে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। নেইমার বর্তমানে ক্লাবের জার্সিতে ভালো অবস্থায় আছেন। ২৫ আগস্ট ব্রাজিল জাতীয় দলের আনুষ্ঠানিক স্কোয়াড ঘোষণায় থাকতে পারেন সান্তোস তারকা।

লাতিন অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে দুই ম্যাচ বাকী আছে ব্রাজিলের। যেখানে ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোয় চিলি এবং ১০ সেপ্টেম্বর শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার মাঠে তাদের মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা। কনমেবল বাছাইয়ের পয়েন্ট টেবিলে তিনে থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল। ১৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৫। সমান ম্যাচ ও পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইকুয়েডর এবং ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে আর্জেন্টিনা।

ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি।

আসন্ন দুই ম্যাচকে সামনে রেখে ২৫ আগস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করতে পারেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তার অধীনে ইতোমধ্যে ব্রাজিল দুটি বাছাইয়ের ম্যাচ খেলেছে। গত জুনে অনুষ্ঠিত সেসব ম্যাচের মধ্যে ইকুয়েডরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র এবং প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জেতে ভিনিসিয়ুস-রাফিনিয়ারা। 

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ফুটবল ব্রাজিল ফুটবল দল নেইমার কার্লো আনচেলত্তি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এএফসির সভাপতি আসছেন ঢাকা

অবশেষে ভারতে আসছেন মেসি

ভারতীয় ক্লাবের বিপক্ষে মাঠে নামতে ভারতে আসছেন রোনালদো

জাতীয় দলেও ফুটবলার ছাড়ছে না বসুন্ধরা কিংস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশের অধিনায়ক আফঈদা 

বিদেশি ফুটবলার রেজিষ্ট্রেশন, মোহামেডান-আবাহনীর ভিন্ন মত

‘শিশু হত্যা বন্ধ করো’ ব্যানার প্রদর্শন রাজনৈতিক বার্তা না, জানালো উয়েফা

বিয়ের আগেই রোনালদোর সঙ্গে বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ চুক্তি জর্জিনার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng