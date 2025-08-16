এক চেতনার বদলে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে: রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘এক চেতনার বদলে দেশে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে।’
শনিবার (১৬ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদ পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ কেন? তাহলে কি নতুন করে শেখ হাসিনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে?’
রিজভী বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে শিশু-কিশোররা আবাবিল পাখির ঝাঁকের মতো রাজপথে নেমে এসেছিল। এর মাধ্যমে আমরা মুক্তি পেয়েছি, গণতন্ত্রও মুক্তি পেয়েছে।’
ধর্মের নামে নতুন এক ধরনের চেতনার উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের লোকজন সর্বত্র অবস্থান করে আছে।’
তার অভিযোগ, ‘শেখ হাসিনার প্রভাব যেন আবারও নতুনভাবে দেশের ওপর ভর করেছে।’