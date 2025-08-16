সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ‘জিতবে এবার নৌকা’, হামলায় আহত ৩

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৭
চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুর শহরে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের ডিজে পার্টি চলাকালে ‘জয় বাংলা, জিতবে এবার নৌকা’ গান বাজিয়ে নাচতেছিলো একদল কিশোর। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের পর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। 

হামলায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থী আল আমিন সায়েম জানান, ১৫ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জেলা ছাত্রদলের কয়েকজন মিলে ওই অফিসে ডিজে পার্টির আয়োজন করেন। রাত ১১টার দিকে ইউনিয়ন যুবদলের কয়েকজন গিয়ে ‘জয় বাংলা, জিতবে এবার নৌকা’ গান পরিবেশন করাকে নিয়ে বির্তকে জড়ায়। এরপর তাদের হামলায় কয়েকজন আহত হন। এ সময় ডিজে পার্টির সরঞ্জাম ভাঙচুর করা হয়।   

এ বিষয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ওসি মো. বাহার মিয়া বলেন, ‘বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা গান-বাজনার আয়োজন করেন। গান চালানো নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’ 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

আওয়ামী লীগ চাঁদপুর

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

