ফেসবুকে পরীমণির ক্ষোভ

‘সামনে পেলে তিন মিনিট থাপড়াবো’

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০
ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমণি

একটা সময় নিজের জন্মদিন খুব ধুমধামে পালন করতেন ঢাকাই সিনেমার নায়িকা পরীমণি। তবে সন্তানের মা হওয়ার পর এখন তার সব ধ্যান-জ্ঞান তার দুই ছেলে মেয়ে। ১০ আগস্ট ছেলের তৃতীয় জন্মদিনটা ঘটা করেই উদযাপন করেছেন এই নায়িকা।

সবকিছুই ঠিক ছিলো কিন্তু কয়েকদিন ধরে পরী খেয়াল করছেন জন্মদিনের অনুষ্ঠানের ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, অতিথিদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানটি ব্যবসায়িক ভ্লগ বানিয়ে সামাজিক মাধ্যম ভরে ফেলেছে। তাদের ওপর বেজায় চটেছেন এই নায়িকা।

শনিবার পরীমণি লিখেছেন, ‘আমার সব রকম আনন্দে যাদের আমি কাছে চাইছি কিন্তু তারা প্রত্যেকেই প্রমাণ করছে তারা আমার জীবনে মলমুত্র মাত্র। খেয়াল করে দেখবেন, গত ১০ তারিখ থেকে ব্যক্তিগত কারণে আমি ফেসবুকে অ্যাকটিভ নই। আজ ফেসবুকে ঢুকতেই দেখি আবার কতগুলো চিড়িয়া আমার জীবনের আনন্দ নিয়ে টানাটানি করা শুরু করেছে। আমার বাচ্চাদের নিয়ে ১০ তারিখ একটা ইভেন্ট ছিল আমার একান্ত নিজস্ব কাছের মানুষদের নিয়ে যেটা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু উল্লুক বেহায়ার মতো আমার ইভেন্টে এসে রিলস আর ব্যবসায়িক ভ্লগে সামাজিক মাধ্যম ভরে ফেলছে! যেখানে আমি এখন পর্যন্ত একটা ছবিও পোস্ট করিনি। এমনকি আমার পরিবারের এবং সত্যি যাদের কাছে পরিবারের মানুষের গুরুত্ব আছে তারা কিন্তু কেউ এরকম করে নাই।’

ক্ষোভ প্রকাশ করে পরীমণি লিখেছেন, ‘যারা অনুষ্ঠানে এসে মানুষের জীবনের অতি মূল্যবান সময়টা পাবলিক করে তারা আমার গালি খাবা, যা তোমারা ডিজার্ভ করো। তোমরা ভিখারির মত মাসভরে কিছু ডলার কামাও। এই ধরণের মানুষ বা কনটেন্ট ক্রিয়েটর যদি সামনে পরে তাহলে তিন মিনিট থাপড়িয়ে দেব। কারণ, আগেই বলেছিলাম আমার বাচ্চারা কোনো ব্যবসায়িক উপাদান না। ভালো লাগেনি তখন?’

ইত্তেফাক/এটিএন

পরীমণি

