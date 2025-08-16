উইজডেন প্রকাশিত শতাব্দীর সেরা ১৫ টেস্ট সিরিজের দুটিতে বাংলাদেশ

একবিংশ শতাব্দীর সেরা ১৫টি টেস্ট সিরিজের তালিকা প্রকাশ করেছে ‘ক্রিকেটের বাইবেল’ খ্যাত মর্যাদাপূর্ণ ম্যাগাজিন উইজডেন। সেই তালিকায় বাংলাদেশের দুটি স্মরণীয় টেস্ট সিরিজ জায়গা পেয়েছে। তালিকার সপ্তম ও ১৫তম স্থানে জায়গা পেয়েছেন টাইগারদের সিরিজ দুটি।
সপ্তম স্থানে আছে ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ। মেহেদী হাসান মিরাজের সেঞ্চুরিতে ৪৩০ রান করে টাইগাররা। আট নম্বরে নেমে ১৩টি চারে ১০৩ রান করেন তিনি।
এরপর মিরাজের ঘূর্ণিতে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৫৮ রানে ৪ উইকেট নেন মিরাজ। প্রথম ইনিংস থেকে ১৭১ রানের লিড নিয়ে ৮ উইকেটে ২২৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে বাংলাদেশ। এতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩৯৫ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয় টাইগাররা। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১১৫ রান করেন মোমিনুল হক।
৩৯৫ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে কাইল মায়ার্সের দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরিতে ৩ উইকেটের জয় পায় বাংলাদেশ। ২০টি চার ও ৭টি ছক্কায় ৩১০ বলে অপরাজিত ২১০ রান করেন মায়ার্স।
মিরপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে স্পিনার রাকিম কর্নওয়ালের দারুণ বোলিংয়ে ১৭ রানে জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচে ৯ উইকেট নেন কর্নওয়াল। ম্যাচে প্রথম ইনিংসে প্রথমে ব্যাট করে ৪০৯ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে তিন হাফ-সেঞ্চুরির পরও ২৯৬ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। লিটন দাস ৭১, মিরাজ ৫৭ ও মুশফিকুর রহিম ৫৪ রান করেন।
প্রথম ইনিংসে ১৪০ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ স্পিনারদের তোপে ১১৭ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাইজুল ইসলাম ৪টি, নাইম হাসান ৩টি ও মিরাজ ১ উইকেট নেন।
জয়ের জন্য ২৩১ রানের টার্গেটে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ২১৩ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ। ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারে বাংলাদেশ।
সেরা তালিকার ১৫তম স্থানে রয়েছে ২০১৬ সালের বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ২২ রানে হারে হয় বাংলাদেশ। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৮০ রানে ৬ উইকেট নেন মিরাজ। সেই টেস্টের দুই ইনিংসে ইংল্যান্ড যথাক্রমে ২৯৩ ও ২৪০ এবং বাংলাদেশ ২৪৮ ও ২৬৩ রান করেছিল।
মিরাজের ঘূর্ণিতে মিরপুরে দ্বিতীয় টেস্ট ১০৮ রানে জিতে সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করে বাংলাদেশ। দুই ইনিংসে ৬টি করে মোট ১২ উইকেট নেন মিরাজ। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ২২০ রানের জবাবে ২৪৪ রান করে ইংল্যান্ড। ২৪ রানে পিছিয়ে থেকে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৬ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ।
২৭৩ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের চা-বিরতি পর্যন্ত বিনা উইকেটে ১০০ তুলে ফেলে ইংল্যান্ড। বিরতি থেকে ফিরে ৬৪ রানে ১০ উইকেট হারিয়ে ১৬৪ রানে অলআউট হয় ইংলিশরা। ১২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা এবং মোট ১৯ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা হন মিরাজ।
সেরা টেস্ট সিরিজের তালিকায় সবার ওপরে জায়গা করে নিয়েছে ২০২০-২১ মৌসুমে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সিরিজটি। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্টে মাত্র ৩৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। তারপরও শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে ভারত।