শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কেউ বাধা দিতে পারবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৩
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি

জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কোনো শক্তিই নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর মোহম্মদপুরে তিনি এ কথা বলেছেন। 

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, রাজনীতির ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টার ওপরে আমাদের কোনো কথা নেই। স্যার যে তারিখে বলেছে, যে মাসে বলেছে সে মাসেই নির্বাচন হবে। এখানে কে কি বললো তা শোনার কোনো দরকার নেই।

তিনি আরও বলেন, জনগণ যদি নির্বাচনমুখী হয় তাহলে কেউ নির্বাচনে বাধা দিতে পারবে না। জনগণ যখন নির্বাচনের দিকে যাবে তখন কারো কোনো শক্তি নাই নির্বাচন বন্ধ করার।

এছাড়া, মাদকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

জাতীয় নির্বাচন

