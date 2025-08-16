বার্সেলোনায় থাকতে ১০০ মিলিয়নের প্রস্তাব প্রত্যাখান লেভানডোভস্কির

সৌদি প্রো লিগ থেকে বছরে ১০০ মিলিয়ন ইউরো বেতনের প্রস্তাব পেয়েছিলেন রর্বাট লেভানডোভস্কি। কিন্তু বার্সেলোনায় থাকতে চান পোলিশ এই স্ট্রাইকার। আর তাই সৌদি প্রো লিগ থেকে লোভবনীয় প্রস্তাব পেলে সেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি।
এক সাক্ষাৎকারে লেভানডোভস্কির এজেন্ট পিনি জাহাবি এই দাবি করেছেন। তিনি জানান, লেভা বার্সায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। খেলার জন্য পৃথিবীর সেরা ক্লাব মনে করেন। যে কারণে সৌদি লিগ থেকে মোটা অঙ্কের বেতনে চুক্তির প্রস্তাব আসলেও সাড়া দেননি। তিনি বার্সার সঙ্গে নতুন চুক্তি সম্পন্ন করতে চান এবং ক্লাবের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চান।
চলতি দলবদলের মৌসুমে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবগুলো বেশ কিছু তারকা ফুটবলার কিনেছে। তরুণ জোয়াও ফেলিক্স ও ডারউইন নুনেজ তাদের মধ্যে অন্যতম। বার্সা থেকে ডিফেন্ডার ইনিগো মার্টিনেজকে নিয়ে গেছে তারা। বায়ার্নের ফরাসি ফরোয়ার্ড কিংসলে কোম্যানও এখন সৌদি লিগে।
বার্সার সঙ্গে মাত্র এক বছরের চুক্তি থাকায় রবার্ট লেভানদোভস্কিকেও একাধিকবার কেনার চেষ্টা করেছে সৌদি প্রো লিগের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাবগুলো। বেশ কিছু স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমের মতে, লেভা সৌদির প্রস্তাবে সাড়া দিলে খুব একটা আপত্তি করতো না বার্সা বোর্ডও। কারণ ইনজুরি প্রবণ ৩৬ বছর বয়সী স্ট্রাইকারের জায়গায় নতুন কাউকে কেনার পরিকল্পনা ছিল কাতালান ক্লাবটি। কিন্তু লেভা বার্সা ছাড়তে না চাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি।
