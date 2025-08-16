সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পটুয়াখালীতে জেলের জালে ২২ কেজির কোরাল মাছ, বিক্রি ৩৫ হাজার টাকায়

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৪

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে আল আমিন খাঁ নামে এক জেলের জালে প্রায় ২২ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ ধরা পড়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে কুয়াকাটার লেম্বুর বনসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে মাছটি ধরা পড়ে।

জেলে মো. আল আমীন জানান, বিক্রির জন্য কুয়াকাটা মাছবাজারে নিয়ে গেলে নিলামের মাধ্যমে ২১ কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের মাছটি কিনে নেন খলিল হাওলাদার। এটি প্রতি কেজি ১ হাজার ৬০০ টাকা দরে মোট ৩৪ হাজার ৮৮০ টাকায় বিক্রি হয়।

এত বড় আকারের মাছ ধরতে পেরে উচ্ছ্বসিত আল-আমীন বলেন, ‘এত বড় আকারের মাছ আমার জালে ধরা পড়বে, হেইডা আমি ভাবতে পারি নাই।’

মাছটিকে বিক্রির জন্য কিনেছেন জানিয়ে খলিল হাওলাদার বলেন, সচরাচর এত বড় মাছ পাওয়া যায় না। একটু বেশি দাম পেলেই মাছটি বিক্রি করবেন।

জেলেরা নিষেধাজ্ঞা মেনে চলায় এ ধরনের বড় মাছ জেলেদের জালে ধরা পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা।

অপু সাহা বলেন, সচরাচর এতো বড় সাইজের কোরাল জেলেদের জালে ধরা পড়েনা। তবে আশা করা যাচ্ছে অন্যান্য জেলেদের জালেও বড় সাইজের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়বে।

