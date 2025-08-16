সরকার না চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: বদিউল আলম

সরকার না চাইলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে মনে করেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেছেন, সরকার না চাইলে নির্বাচন কমিশন একা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে না। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই এবং নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণও জরুরি।
শনিবার (১৬ আগস্ট) এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত 'আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাই প্রধান' শীর্ষক ছায়া সংসদে তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় বক্তারা সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক ঐক্যমতের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বদিউল আলম বলেন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় থাকলে ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। তবে রাজনৈতিক দলসমূহ যদি হুন্ডা-গুন্ডা ও টাকার খেলায় মত্ত থাকে, তাহলে ভালো নির্বাচন সম্ভব নয়।
ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লেজুরভিত্তিক ছাত্র রাজনীতি গ্রহণযোগ্য নয়। ছাত্ররা কোনো দলের লাঠিয়াল হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে।
এছাড়া সংসদ নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে তিনি বলেন, আসনভিত্তিক ও আনুপাতিক - উভয় পদ্ধতিরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় নিম্নকক্ষ আসনভিত্তিক এবং উচ্চকক্ষ আনুপাতিক পদ্ধতিতে গঠনের প্রস্তাব রয়েছে।
অপরদিকে, সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, নির্বাচনের সময় ঘোষণা হলেও জুলাই সনদ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সনাতন না পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। সরকার ঘোষিত সময় অনুযায়ী নির্বাচন না হলে দেশ এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি হতে পারে। গণতন্ত্র ও জাতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের অবস্থান থেকে ছাড় দিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্বাচন এগিয়ে নিতে হবে।
এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির বিতার্কিক দল স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, ড. এস এম মোর্শেদ, সাংবাদিক সাইদুর রহমান, জাকির হোসেন লিটন ও মো. হুমায়ূন কবীর। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী দলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।