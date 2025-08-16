সেকশন

এশিয়া কাপের পর আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপের পর আফগানিস্তানে বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম‌্যাচ খেলবে দুই দল। শনিবার (১৬ আগস্ট) আনুষ্ঠানিকভাবে সিরিজের সূচি প্রকাশ করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)।

আফগানিস্তানের হোম সিরিজ এটি। ২০২৪ সালে পরপর সিরিজ থাকায় আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল‌্যানের এই সিরিজ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার সেই সিরিজটিই খেলবে দুই দল। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামেই হবে ৬ ম‌্যাচ।

প্রথমে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। পরে ওয়ানডে। ২, ৪ ও ৬ অক্টোবর তিন টি-টোয়েন্টি ম‌্যাচ। ওয়ানডে হবে ৯, ১১ ও ১৪ অক্টোবর। দুই সপ্তাহে সিরিজ শেষ করতে চায় দুই দল। এর আগে এশিয়া কাপ সংযুক্ত আরব আমিরাতেই বসবে ৮ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর।

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ নিয়ে এসিবির প্রধান নির্বাহী নাসিব খান বলেছেন, ‘বাংলাদেশকে এই সিরিজে আতিথ্য দিতে পেরে আমরা গর্বিত। এই সফর আমাদের অংশীদারত্বের দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষ ভেন্যুতে বিশ্বমানের ক্রিকেট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সিরিজে দেখতে পাবেন সমর্থকেরা।’ 

