সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুতিনকে লাল গালিচা দিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন মার্কিন সেনারা

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৯
আলাস্কায় নামা পুতিনের বিমানের সিঁড়ির শেষ প্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানো লাল গালিচা ঠিকঠাক করছেন মার্কিন সেনারা। ছবি: সংগৃহীত

বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে অভ্যর্থনা জানাতে আয়োজনের কমতি রাখেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রে অন্য বিশ্বনেতাদের যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়, সেটার তুলনায় আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে পুতিনকে। আর সেই আবহে পুতিনের সম্মানে আমেরিকান সেনাদের নতজানু হয়ে থাকার একটি মুহূর্ত ভাইরাল হয়েছে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, নিজেকে ‘সেরা চুক্তিকারী’ বলতে পছন্দ করা ট্রাম্প এ দিন অতিথির জন্য আলাস্কার বিমান ঘাঁটিতে লাল গালিচা বিছিয়েছেন। এর মাধ্যমে রাশিয়ার শীর্ষ নেতা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে সেনা অভিযান শুরুর পর প্রথম কোনো পশ্চিমা দেশে পা রাখলেন।  

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার 'রুশ' বন্ধু পুতিনের জন্য টারমাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন। পুতিন যখন তার কাছে আসেন, তখন হাততালি দিতে থাকেন ট্রাম্প। এরপর করমর্দন করেন এবং উষ্ণ হাসি বিনিময় করেন।

এরপর দুই প্রেসিডেন্ট হাসিমুখে একে অপরের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময় করেন। দীর্ঘ ৭ বছর পর শীর্ষ দুই নেতার মুখোমুখি সাক্ষাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল চোখে পড়ার মতো।

এসবের পাশাপাশি পুতিনের সফরের অন্য ধরনের একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, আলাস্কায় নামা পুতিনের বিমানের সিঁড়ির শেষ প্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন কয়েকজন মার্কিন সেনা। মনে হচ্ছে, তারা পুতিনের জন্য বিছানো লাল গালিচা ঠিকঠাক করছেন।

তবে এমন ছবি ইউক্রেনীয়দের পছন্দ না হওয়ারই কথা। এদেরই একজন ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় পুনরুদ্ধার ও অবকাঠামো উন্নয়ন সংস্থার সাবেক প্রধান মুস্তাফা নাঈম। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার স্লোগানের সঙ্গে মিল রেখে সেই ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘মেক নিলিং গ্রেট এগেইন (হাঁটু গেড়ে বসাকে ফের মহান করি)।'

উল্লেখ্য, ট্রাম্প এবং পুতিনের আজকের বৈঠকে ইউক্রেন বিষয়ে কোনো স্পষ্ট অগ্রগতি হয়নি, যুদ্ধবিরতির কোনো খবরও দেননি দুই বিশ্বনেতা। তবে তারা পুরনো বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

ইত্তেফাক/এমএইচএস/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আলাস্কা থেকে ফেরার পথে পুতিনকে পাহারা দিচ্ছে এফ-২২ যুদ্ধবিমান

পুতিন-ট্রাম্প বৈঠক রাশিয়ার বৈশ্বিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়েছে: ভারতীয় বিশেষজ্ঞ

রাশিয়ায় কারখানায় আকস্মিক বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত, আহত ১৩০

সোভিয়েত ইউনিয়নের সোয়েটশার্ট পরে আলাস্কায় রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাশিয়া একজন তেলের ক্রেতা হারিয়েছে, সেটি হলো ভারত: ট্রাম্প

শি বলেছেন, আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন চীন তাইওয়ান আক্রমণ করবে না: ট্রাম্প

বৈঠকের আগে মাথার ওপর বি–২ উড়িয়ে পুতিনকে শক্তি দেখালেন ট্রাম্প

চীনের ওপর এখনই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করবে না ট্রাম্প

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng