‘আমি নেতা নই, সাধারণ মানুষের ইচ্ছাপূরণের তত্ত্বাবধায়ক’

মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বার্নামাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার ভূমিকা, সংস্কার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। তিনি নিজেকে একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার লক্ষ্য জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা করা।
শনিবার (১৬ আগস্ট) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস বলেন, আমি নই, মূল চালিকাশক্তি হলো সাধারণ মানুষ। তারা যেভাবে পরিবর্তন চায়, আমি কেবল সেটি বাস্তবায়নে সহায়তা করছি। তিনি জানান, তিনি কখনো নিজের মতামত জনগণের ওপর চাপিয়ে দেন না, বরং তাদের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
তিনি নিজেকে নেতা নয়, বরং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দেখেন। তবে এ প্রক্রিয়া সহজ নয় বলে স্বীকার করেন তিনি।
অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। কেউ কেউ এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে চায়। বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হওয়া কিছু রাজনৈতিক শক্তি ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে, বলেন তিনি।
ড. ইউনূস বলেন, স্বৈরাচারী শাসন ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থার কারণে গত ১০-১৫ বছর অনেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। তবে এবার সেই সুযোগ আসছে। ১৮ বছর বয়সী একজন তরুণ-তরুণী ভোটের জন্য উৎসাহিত, কিন্তু তাদের কখনোই সুযোগ দেওয়া হয়নি। এবার তারা ১৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো ভোট দেবে, যোগ করেন তিনি।