শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাবির হল থেকে গাঁজাসহ চার শিক্ষার্থী আটক

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলের একটি কক্ষে গাঁজার আসর বসিয়ে আটক হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীম উদ্দিন হল ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের চার শিক্ষার্থী। তারা সবাই প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে মুজিব হলের পুরাতন ভবনের ১০৩ নাম্বার কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চত করেছেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

হলের প্রাধ্যক্ষ বলেন, আটক চারজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

অধ্যাপক আখতারুজ্জামান জানান, তারা অন্য হল থেকে এই হলে তাদের এক বন্ধুর কক্ষে আসে। সেখানে তারা গাঁজা খাচ্ছিল এরকম অভিযোগ পাশের রুমগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা জানায়। পরবর্তীতে সেখানে দুজন আবাসিক শিক্ষক যান। ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের চারজনকে প্রক্টরিয়াল টিমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

