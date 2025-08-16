সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কেরানীগঞ্জে তালাবদ্ধ ঘর থেকে কিশোরের মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৮

ঢাকার কেরানীগঞ্জে তালাবদ্ধ কক্ষে থাকা রাকিবুল ইসলাম ওরফে রাকিব (১৪) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাবেক স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে রাকিবকে তার সৎ বাবা আজহারুল ইসলাম (৩৫) অপহরণের পর হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া বউবাজার এলাকায় মোশারফ মিয়ার ভাড়াটিয়া বাড়ির তালাবদ্ধ একটি কক্ষ থেকে ওই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত রাকিবুল সাতক্ষীরা জেলার ফিরিঙ্গি থানার গাভা গ্রামের খাইরুল সরদারের ছেলে। মা তফুরা খাতুনের সঙ্গে তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া বউবাজার এলাকায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে বসবাস করত। 

নিহতের মা তফুরা খাতুন জানান, রাকিবুলের বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি আজহারকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর থেকেই আজাহারুলের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। শেষ পর্যন্ত তিনি আজহারুলকে ডিভোর্স দিয়ে ছেলেকে নিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে। কিন্তু আজহারুল ভাবতো ছেলের জন্যে আমি তাকে ডিভোর্স দিয়েছি। তাই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলেকে অপহরণ করে আমার কাছে মুক্তিপণ দাবি করে। একপর্যায়ে সে জানায় ছেলে বউবাজার এলাকায় মোশারফ মিয়ার ভাড়াটিয়া বাড়ির কক্ষে রয়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি ঘর তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। দরজা ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘরের তালা ভেঙে দেখতে পাই ছেলের মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি তার ছেলের হত্যাকারীর ফাঁসি দাবি করেন। 

দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. আলআমিন তালুকদার বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ খবর পেয়ে এক কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে মৃত্যুর ঘটনা দুই থেকে তিন দিন আগে ঘটেছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলমান। 

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ কেরানীগঞ্জ

