আলাস্কা থেকে ফেরার পথে পুতিনকে পাহারা দিচ্ছে এফ-২২ যুদ্ধবিমান

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের পর রাশিয়ায় ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বহনকারী বিমানের পাশে দেখা গেল কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান। এফ-২২ মডেলের যুদ্ধবিমানগুলো মূলত পুতিনকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।
এশিয়া ও আমেরিকাকে পৃথককারী জলভাগ বেরিং প্রণালী পার হওয়ার সময়কার এমনই একটি ভিডিও শেয়ার করেছে রুশ প্রেসিডেন্টের দপ্তর।
মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো এলমেনডর্ফ বিমান ঘাঁটি থেকে উড়েছিল বলে মনে হচ্ছে। এই ঘাঁটিতেই শীর্ষ বৈঠক আয়োজন করা হয়।
পুতিনের যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের সময়ও ওয়াশিংটনের সামরিক শক্তির একটি প্রদর্শনী ছিল। ফুটেজে এফ-২২ এবং পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম একটি বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান উড়তে দেখা যায়।
ট্রাম্প তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষকে লাল গালিচায় স্বাগত জানান। দু'জনেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাঁজোয়া লিমোজিন গাড়িতে চড়েন।
শীর্ষ সম্মেলনের পর দুই নেতা একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। যদিও তারা ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে কোনো চুক্তি ঘোষণা করেননি।
পুতিন এই বৈঠককে গঠনমূলক বলে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্পও এটিকে 'উষ্ণ' বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, উভয় পক্ষই সংঘাতের 'প্রায় শেষের কাছাকাছি'। পরে ট্রাম্প ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে চুক্তিটি করার আহ্বান জানান।
এফ-২২ র্যাপ্টর হলো লকহিড মার্টিন এবং নর্থরপ গ্রুমম্যান নির্মিত পঞ্চম প্রজন্মের স্টিলথ ফাইটার জেট। এগুলো আকাশে আধিপত্য বিস্তার, নির্ভুল আক্রমণ এবং গোয়েন্দা নজরদারির মতো কাজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আলাস্কায় দুটি এফ-২২ স্কোয়াড্রন রয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি নিকটবর্তী আইলসন বিমান ঘাঁটিতে আরও দুটি আধুনিক এফ-৩৫ ফাইটার স্কোয়াড্রন রয়েছে বলে জানা গেছে।